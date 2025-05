Moreno abre la puerta del Cartagena al dueño de La Hita, que ofrece 3 millones

El empresario pachequero Gregorio García, uno de los tres hermanos que dirige La Hita, la conocida empresa de alquiler de maquinarias, gasolineras y estaciones de ... ITV que tiene presencia en las provincias de Murcia, Albacete, Granada, Almería y Alicante, está dispuesto a comprar el FC Cartagena. Pero ha puesto sus condiciones y su precio: no quiere el 15% de Paco Belmonte que le ofrecieron hace tres semanas. Solo entrará si se hace, como mínimo, con el 51% de la SAD albinegra, lo que le daría así total capacidad de mando y ninguna injerencia por parte de Duino Inversiones, actual propietaria del 85% de los títulos.

Su idea inicial, de hecho, era quedarse con el 100% de las acciones si finalmente compraba el club. Como el precio que han puesto Felipe Moreno, Andrés López Atenza y Fernando Carreño es de 9 millones de euros, cantidad a la que ni siquiera está dispuesto a acercarse Gregorio García, la solución de quedarse con el 51% podría servir a ambas partes. Y es que el empresario pachequero, que fue patrocinador del FC Cartagena entre 2020 y 2022, no está dispuesto a pagar más de 3 millones de euros, una cantidad que él entiende ahora como justa, teniendo en cuenta que el Efesé está en Primera Federación y arrastra una deuda neta de 8,4 millones. La deuda a corto plazo es de 2,4 millones.

105 millones

Gregorio García, presidente de la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco desde hace muchos años, es un gran aficionado al fútbol. Es un culé irredento y también se declara aficionado del Villarreal, club con el que la escuela pachequera tiene un productivo convenio desde 2011. Dirige junto a sus hermanos Pedro y Antonio García y a su socio Víctor Garre La Hita, una empresa que en 2023 facturó 105 millones de euros solo en su división de combustibles. Eso lo situó en el puesto 73º del ranking regional, justo por detrás de Salazones Ricardo Fuentes e Hijos SA.

No obstante, sumando todas sus unidades de negocio, La Hita alcanza ya los 400 millones de euros de facturación anual. Así las cosas, Felipe Moreno ha abierto las puertas del Cartagena a un empresario que tiene sobrada capacidad económica para quedarse con el club y que se rodearía de gente de la casa, como Isidoro García, de Cabisuar, jugador del Efesé en los años 80 y expresidente de la Fundación del FC Cartagena. De hecho, Gregorio García entró como patrocinador del Efesé en 2020 por mediación de Isidoro García.

Es más, hace un año hubo un movimiento por parte de Moreno y López Atenza para sacar de la primera línea a Belmonte y Breis y sustituirlos por Gregorio e Isidoro García. Aquello estuvo bastante avanzado, pero a última hora se frenó. Moreno decidió dar otra oportunidad a Paco Belmonte, mantener todos los problemas ocultos debajo de la alfombra y rezar para que otro Julián Calero se cruzara por el camino esta temporada. El milagro no se ha repetido, pero en Duino Inversiones han intentado en las últimas semanas repetir aquella operación. Hace un año se encontraron con la oposición de Belmonte. Hoy, Belmonte es el primero que quiere que la cosa salga adelante y desaparecer del mapa albinegro cuanto antes.

Lo que pasa es que, a diferencia de lo ocurrido hace doce meses, Gregorio e Isidoro García ya no están dispuestos a poner la cara por Felipe Moreno. Han tenido reuniones con gente del entorno del FC Cartagena y saben que prácticamente nadie les apoyará si solo son los sustitutos de Belmonte y Breis. Por eso, lo que uno de los dueños de La Hita ha propuesto es pagar 3 millones de euros y tener todo el control. La cifra es insuficiente para Moreno y Belmonte. Pero el problema es que ambos quieren «cerrar algo» antes del 15 de mayo y las negociaciones del abogado Andrés López Atenza con dos grupos inversores están en punto muerto. No avanzan y la sensación es que no hay un interés real.

Protesta antes de la antepenúltima parada en el Cartagonova, contra un Racing que aspira al ascenso

Sin nada en juego, como viene sucediendo desde hace muchas semanas, el Cartagena comparece esta tarde ante su público con el único objetivo de cortar su lamentable racha de 19 jornadas sin conocer la victoria y sumar los tres puntos, entre otras cosas para no acabar siendo el peor colista del siglo XXI en Segunda y no batir el récord histórico de derrotas en la división de plata. Está en 30 y los albinegros ya llevan 28. El rival de turno es un Racing de Santander que vuelve a creer en el ascenso directo. Depende de sí mismo en las cinco últimas jornadas.

Antes del choque, el antepenúltimo en casa de un Efesé que todavía tendrá que recibir en el Cartagonova al Tenerife y al Mirandés, se ha convocado una protesta en la explanada del estadio, a las 18.00 horas, para exigir la marcha inmediata del club de Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis, Felipe Moreno y Fernando Carreño. La promueve a título personal Pencho Angosto, histórico líder de la afición del Efesé, ante el vacío de poder existente en una federación de peñas que se encuentra en pleno proceso electoral. Asegura que cuenta con el respaldo de muchos peñistas.

Guillermo Fernández Romo, técnico albinegro, dijo ayer que lo que suceda antes del partido en la explanada del estadio «no nos afectará, ya que desde que yo llegué ya quedé alucinado del ambiente que se vivía. No ganaremos o perderemos por eso».