Alejandro Arribas, el concejal José Martínez, Víctor Alonso, la edil Cristina Mora y José Luis Castellano, de Inmhogares, en el palco del Cartagonova antes del partido contra el Atlético Madrileño. J. M. Rodríguez / AGM

Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana

Felipe Moreno pide más dinero y garantías de pago a un Arribas que no está dispuesto a ceder y que amenaza con tirar la toalla

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:46

La transición ordenada del FC Cartagena ha terminado. Y lo ha hecho con un fracaso rotundo, algo que a nadie puede sorprender teniendo en cuenta ... quiénes eran sus principales protagonistas y cómo arrancó esta historia el pasado mes de julio: con un acuerdo cerrado en solo 48 horas deprisa y corriendo, que a los pocos días de firmarse ya se convirtió en algo muy frágil. Y 107 días después es solo papel mojado. Todo ha saltado por los aires y ahora, tanto la parte vendedora como la compradora, intentan recomponer los pedazos y salir de este lío (uno más) que entre ambos han montado. Duino Inversiones resiste y Arrisanz no puede entrar en el club.

