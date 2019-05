MC gana y López quiere gobernar solo Brindis de López, con otros miembros de su candidatura, en presencia de Enrique Pérez Abellán. / Antonio Gil / AGM Únicamente un pacto de PP, que pierde 3 ediles, PSOE, que retiene sus 6, y un partido minoritario doblegaría a los localistas, que suman 2 concejales EDUARDO RIBELLES Lunes, 27 mayo 2019, 04:23

MC ganó ayer las elecciones municipales en Cartagena con ocho concejales, dos más de los que logró hace cuatro años. Aventajó en un edil al PP, que bajó tres representantes, y en dos al PSOE que, pese a mantener sus seis, pasó de segunda a tercera fuerza. Ese revés dejó a la alcaldesa en funciones, Ana Belén Castejón, prácticamente sin opciones de repetir. Ciudadanos perdió un concejal y obtuvo dos, al igual que Podemos. Y Vox irrumpió con dos representantes, pese al amago de dimisión de su cabeza de lista.

El líder del partido más votado, José López, dijo anoche que pretende volver en solitario a la alcaldía que ocupó entre 2015 y 2017 en coalición con los socialistas. Aclaró que su plan, esta vez, es «no pactar ni con el PP ni con el PSOE», lo mismo que avanzó hace unos días en una entrevista de 'La Verdad'. «No pienso traicionar a Cartagena con los que han estado esquilmando sus arcas durante veinte años y paralizando sus proyectos en los últimos cuatro, desde Murcia. Me refiero a la señora Arroyo y compañía», dijo en referencia al PP. «Tampoco lo haré con quienes han traicionado, no a MC sino a Cartagena, a favor de las concesionarias, como hizo la señora Castejón», advirtió, en alusión al PSOE. En concreto, se refirió a las discrepancias con la todavía primera edil sobre el contrato municipal de agua. Y subrayó que su partido salió del gobierno «porque nos echó Hidrogea», empresa que administra esa concesión.

«Aceptaremos los apoyos que quieran darnos para la investidura, pero no voy a formar gobierno con ninguno de los dos grandes partidos», aseveró. Con el 98,51% escrutado, al cierre de edición, ninguna alianza a dos bandas sumaba los catorce concejales necesarios para elegir un alcalde alternativo en primera votación el próximo 15 de junio. Caso de ponerse de acuerdo, PP y PSOE se quedan a uno y necesitarían a Ciudadanos, Podemos o Vox para conseguirlo. Si nadie fabrica una alternativa antes de ese día, José López saldrá elegido alcalde en segunda ronda, en el Pleno de constitución de la nueva Corporación, como candidato de la formación más votada en las urnas.

El regreso de Pérez Abellán

Pese a renegar del PP, que dice que «esquilmó» a Cartagena, entre los ocho miembros de la candidatura que encabeza y que votará a López como alcalde está Enrique Pérez Abellán, como número seis.

El veterano político volverá al Ayuntamiento, en el que estuvo más de una década en representación del Partido Popular. Fue en los años de las gobiernos con mayoría absoluta de Pilar Barreiro, que prescindió de él cuando 'La Verdad' descubrió que un hijo suyo había conseguido contratos de obra de un plan de inversiones financiado por el Estado.

Tras no entrar en los planes de ese partido para ocupar ningún cargo, en 2015 Pérez Abellán se marchó del PP y fue fichado por López como asesor de su grupo municipal, que ahora contará con él como edil.

Arroyo pide ir contra MC

Mientras López celebraba su triunfo entre la sede de su partido y la panadería y el tostadero del café que regenta, al otro lado de la calle Santa Florentina su rival del PP, Noelia Arroyo, advertía del «riesgo de entrar en la etapa de inestabilidad» que, a su juicio, suponen los resultados. Al filo de la medianoche, subrayó que «el panorama que se abre no da ni certidumbre, ni confianza, ni seguridad al municipio, porque el ganador ya ha demostrado su incapacidad para el diálogo y para llegar a acuerdos».

Por eso, dijo que cree «que el resultado que hemos obtenido nos legitima para proponer al resto de fuerzas políticas una alternativa de estabilidad que Cartagena no ha tenido en los últimos cuatro años». «Eso depende a partir de ahora del resto de fuerzas políticas», apuntó.

En la sede del PSOE de la calle Salitre, al otro lado de la Plaza Juan XXIII, Ana Belén Castejón también demoró varias horas sus explicaciones, pero no tuvo la misma reacción que Arroyo. «Hemos conseguido casi 2.500 votos y un par de puntos más que en los comicios municipales anteriores, pero no hemos sacado el resultado esperado. No estamos satisfechos, pero tenemos que acatar lo que dicen las Urnas», declaró.

«Felicitamos a MC, por ser el partido que más votos ha obtenido y queremos dar las gracias a los voluntarios del PSOE, que nos han permitido hablar del proyecto de estos últimos cuatro años», apuntó Castejón, quien no habló de su futuro.

Entre los perdedores de la jornada estuvo Ciudadanos. «No estoy satisfecho en absoluto. Esperaba que Cartagena fuera gobernable y con estos resultados no veo la gobernabilidad por ningún lado. Eso lo vamos a sufrir los ciudadanos, pese a que y hemos advertido que en el día a día no valen los populismos», explicó el candidato del partido naranja, Manuel Padín. Pese a conseguir dos concejales, como Ciudadanos, en Vox la sensación era muy diferente. «Entrar en el Ayuntamiento es una buena noticia», dijo su número dos, Gonzalo Abad.

El liderazgo de Vox

«Pasamos de la fase de intentar entrar en las instituciones, a estar dentro para influir», añadió Abad. La ausencia de la número uno, María José López Suanzes, «se resolverá en breve con una decisión por su parte». «Tenemos una conversación pendiente al respecto», apuntó Abad, que aceptó el envite de José López. «Estamos dispuestos a apoyarles en aquellas políticas en las que coincidamos», indicó.

La coalición de Unidas Podemos e Izquierda Unida-Verdes con Equo consiguió dos concejales, uno menos de los que tenía Cartagena Sí Se Puede, marca con la que Podemos se presentó en solitario en 2015.