Elecciones Municipales Pliego: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. PEDRO NOGUERA RUBIO.
2. VANESA RODRÍGUEZ LÓPEZ.
3. FRANCISCO JOSÉ SIMÓN FAURA (Independiente).
4. CATALINA TOLEDO GARCÍA (Independiente).
5. PEDRO ALONSO LEYVA SANTIAGO (Independiente).
6. JUAN ANTONIO GÓMEZ GIL.
7. CAROLINA RUIZ PÁRRAGA (Independiente).
8. MARÍA JOSÉ DÍAZ PÉREZ (Independiente).
9. LAURA GARCÍA ZAPATA (Independiente).
10. SANTOS GARCÍA NAVARRO (Independiente).
11. ANA ISABEL PÉREZ DÍAZ (Independiente).
Suplentes:
1. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ TOLEDO (Independiente).
2. TERESA RUIZ PÉREZ DE TUDELA (Independiente).
3. PEDRO LÓPEZ BUENDÍA.
1. ANA ISABEL BELIJAR RUBIO.
2. FRANCISCO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ.
3. ROSA MARÍA MARTÍNEZ CAVA.
4. FERNANDO VIVO BOLUDA.
5. MICHAEL GARY WHITTALL.
6. ASUNCIÓN BOLARÍN MARTÍNEZ.
7. MARÍA JOSÉ BASTIDA JIMÉNEZ.
8. GUILLERMO BELIJAR RUBIO.
9. MARÍA DOLORES VALERO DÍAZ.
10. JUAN MIGUEL LEYVA VALERO.
11. SOLEDAD MARTÍNEZ BUENDÍA.
Suplentes:
1. ANTONIO EGEA CHACÓN.
2. MYRIAM SANTIAGO MARTÍNEZ.
1. JOSÉ ÁNGEL MARÍN MARTÍNEZ.
2. CARMEN RUIZ ARJONA.
3. JOSÉ LUIS HERRERA LÓPEZ.
4. CARMEN GIMÉNEZ CUEVAS.
5. ANTONIO ALBERTO MARÍN MARTÍNEZ.
6. MARÍA DOLORES GRIÑÁN SÁNCHEZ.
7. AMBROSIO LÓPEZ MOYA.
8. CRISTINA GONZÁLEZ PÉREZ.
9. ANTONIO JIMÉNEZ PASTOR.
10. SONIA HERNÁNDEZ ALCARAZ.
11. ANTONIO GARCÍA LÓPEZ.
Sin suplentes.
1. ANTONIO HUÉSCAR PÉREZ.
2. JOSÉ ANTONIO BELIJAR LEYVA.
3. MARÍA DOLORES MONTALBÁN PICAZO.
4. JUAN ANTONIO GÓMEZ DE LA CRUZ.
5. MARÍA DOLORES ABELLÁN TOLEDO.
6. JUANA NOGUERA PÉREZ.
7. GINÉS PÁRRAGA CAMPOS.
8. CARMEN GÓMEZ CHACÓN.
9. MATEO SANTIAGO TURPÍN.
10. ANTONIO MARTÍNEZ ROBLES.
11. ANA SÁNCHEZ ORTEGA.
Suplentes:
1. ANTONIO SANTIAGO PASTOR.
2. JOSEFA PARRA LLAMAS.
3. MANUEL HUÉSCAR MARTÍNEZ.