La empleabilidad: un puente que se construye desde ambos lados

A veces, basta con escuchar una conversación entre estudiantes para entenderlo todo:

– «Tengo un máster, he hecho prácticas... ¿por qué sigue siendo tan difícil que me llamen?»

– «Porque todas las ofertas piden experiencia. ¿Cómo vamos a tenerla si nadie nos da una primera oportunidad?»

Este tipo de diálogos no son nuevos. Se repiten en pasillos, cafeterías, entrevistas fallidas. Reflejan una realidad que llevamos años observando: hay talento preparado que no encuentra su lugar, y hay empresas buscando perfiles que no logran cubrir. Entonces, ¿dónde está el fallo?

Hoy, desde ENAE Business School, queremos compartir esta reflexión mientras celebramos una jornada especialmente significativa: la celebración de una nueva edición del 'Future Jobs Day' hoy, 9 de abril en el campus de Espinardo. Más de 100 empresas se han dado cita para encontrar talento cualificado, cubrir vacantes reales y, sobre todo, sembrar relaciones que apunten al futuro. Un espacio de conexión directa entre el mundo académico y el empresarial. Una oportunidad para que los jóvenes se acerquen, pregunten, exploren. Y también para que las empresas escuchen, detecten y se abran a nuevas formas de captar talento.

Pero volvamos a la base. ¿Por qué sigue habiendo tantos jóvenes que no encuentran trabajo y tantas empresas que no logran cubrir puestos? La respuesta no es simple, pero sí evidente: todavía existe una desconexión profunda entre lo que se enseña y lo que se necesita, entre lo que se exige y lo que se ofrece.

Desde el lado del estudiante, es fácil caer en la frustración. Se han formado, se han esforzado y, al terminar sus estudios, se enfrentan a procesos de selección donde la experiencia pesa más que la actitud, donde se pide mucho, pero se ofrece poco. En demasiadas ocasiones, la puerta del primer empleo no se abre con méritos, sino con contactos. Y eso desalienta.

Pero no todo recae en ellos. Las empresas también deben asumir su papel en la construcción de la empleabilidad. No basta con pedir perfiles «preparados» si no se acompaña al talento joven en sus primeros pasos. No es realista exigir experiencia cuando no se crean espacios para que esa experiencia se adquiera. Invertir en prácticas de calidad, mentorías o planes de carrera es tan estratégico como lanzar un nuevo producto. Porque el talento no es un gasto: es una inversión.

En este sentido, desde ENAE impulsamos iniciativas que ayudan a las pymes a mejorar sus competencias y prepararse para los retos actuales. Un ejemplo de ello es el Programa Generación Digital Pymes (GDP), totalmente subvencionado y dirigido a empresas con domicilio social o CIF en la Región de Murcia, que cuenten con una plantilla de entre 1 y 249 trabajadores. Este programa, financiado por la Unión Europea a través de los fondos 'Next Generation EU', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y respaldado por el Ministerio de Transformación Digital, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia) y EOI, busca precisamente esto: acelerar la transformación digital como palanca para la mejora de la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento. Porque cuanto más preparadas estén nuestras empresas, más oportunidades reales podrán ofrecer.

En ENAE lo vemos a diario. Por eso diseñamos programas formativos que conectan con la realidad de las empresas. Por eso apostamos por metodologías activas, por el contacto directo con el tejido empresarial, por acercar a nuestros alumnos a escenarios reales y no solo a contenidos teóricos. Podríamos resaltar que ante el actual escenario que vamos a vivir de crisis geopolítica, con la subida de aranceles por parte del gobierno de EE UU a ciertos países, especialmente a países de la UE, va a llevar a ajustes en la economía mundial y también regional, por ello las empresas de la Región deben estar preparadas y detectar el talento más capacitado para poder ser más productivas, ante la situación próxima que se avecina de incertidumbre económica. Y, sobre todo, por eso organizamos eventos donde se demuestra que es posible crear puentes, generar sinergias y construir futuro desde hoy.

Además, en este camino compartido, hay que mirar más allá de las habilidades técnicas. Las empresas buscan —y cada vez valoran más— competencias transversales: la capacidad de trabajar en equipo, la actitud positiva, la comunicación eficaz, la resolución de problemas. 'Soft skills' que no se aprenden en una única clase, sino que se desarrollan en el contacto, en la práctica, en la vida.

Por eso, nuestro compromiso como escuela de negocios no es solo formar, sino transformar. Acompañar. Inspirar. Ayudar a que ese puente hacia el empleo no se quede en una promesa, sino que se convierta en una realidad.

Y en ese propósito, tanto jóvenes como empresas tienen algo en común: el deseo de crecer. Desde ENAE, seguiremos trabajando para que se encuentren, se reconozcan y construyan juntos ese futuro que nos incluye a todos.

