Cuando la experiencia se une a la tecnología: el caso de éxito de GRUPO GAM

Formar parte del programa Generación Digital Pymes de ENAE Business School ha supuesto un auténtico punto de inflexión en GRUPO GAM. Poder acceder, sin coste, a una formación de este nivel en transformación digital e inteligencia artificial nos ha permitido dar un salto estratégico que difícilmente hubiéramos conseguido en tan poco tiempo. Junto a mi socio Juan Ángel Carrillo Pilero, hemos integrado la digitalización en nuestra manera de trabajar, mejorando la eficiencia operativa y reforzando la comunicación con nuestros clientes.

Hoy contamos con herramientas para analizar datos y optimizar procesos que nos permiten dar un servicio más rápido, adaptado a las exigencias del sector alimentario. Desde el área de comunicación, también hemos evolucionado: llegamos al mercado a través de canales digitales más efectivos y con un lenguaje cercano, lo que refuerza nuestro posicionamiento como consultora de referencia en seguridad alimentaria y calidad a nivel nacional.

Transformar un sector altamente especializado

Los retos han sido muchos. Nuestro sector exige un altísimo nivel de precisión: consultoría en seguridad alimentaria, auditorías, formación y servicios de laboratorio. Adaptar todo eso a un entorno digital ha supuesto creatividad, inversión tecnológica y un gran esfuerzo de formación interna. Para mí, lo más importante ha sido acompañar a cada persona del equipo, ayudándoles a ver la digitalización no como una barrera, sino como una oportunidad de crecimiento.

«Nuestra experiencia técnica unida a la innovación digital nos sitúa en ventaja para liderar el cambio en el sector alimentario.»

El sector en el que trabajamos está en plena transformación. La presión normativa sobre seguridad alimentaria, higiene, sostenibilidad y control de plagas obliga a digitalizar procesos, registros e informes. Las grandes compañías avanzan rápido, mientras que muchas pymes todavía están en un punto intermedio. En nuestro caso, veo esta transición como una gran oportunidad: nuestra experiencia técnica y la apuesta por la innovación digital nos sitúan en ventaja para liderar este cambio.

Gracias al programa, hemos implantado nuevas herramientas. En control de plagas, utilizamos aplicaciones móviles que permiten a los técnicos registrar incidencias y emitir informes digitales en tiempo real, lo que ha mejorado notablemente la trazabilidad. En el área de formación hemos dado un salto cualitativo: ahora ofrecemos cursos online con cápsulas de microaprendizaje, gamificación y dinámicas participativas que hacen la experiencia más atractiva y eficaz.

Nuestra visión: innovación, confianza y liderazgo

De cara al futuro, queremos ir más allá. Estamos trabajando en incorporar herramientas de analítica avanzada y modelos predictivos que nos permitan anticipar riesgos en seguridad alimentaria, así como en sistemas digitales de seguimiento de indicadores clave de calidad. En paralelo, seguimos reforzando nuestro ecosistema digital de comunicación para estar aún más cerca de nuestros clientes y consolidar nuestro liderazgo en innovación y confianza dentro del sector.

Recuerdo especialmente una experiencia durante el programa que me hizo reflexionar: compartimos espacio con empresas de sectores muy distintos al nuestro y, aunque al principio parecía que no teníamos nada en común, descubrimos que los retos eran casi idénticos: resistencia al cambio, necesidad de formar equipos y dificultad para medir el retorno de inversión. Fue entonces cuando entendí que la digitalización no es solo tecnología, sino cultura, una manera diferente de pensar y trabajar.

En GRUPO GAM, llevamos más de 23 años acompañando a la industria alimentaria y a otros sectores en el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, higiene y calidad. Hoy damos un paso más, apostando por la digitalización y la inteligencia artificial para ser más competitivos, sostenibles y cercanos a nuestros clientes. Nuestro objetivo es claro: liderar la transformación del sector desde la experiencia, la innovación y la confianza.

El Programa Generación Digital Pymes, está financiado por la Unión Europea, fondos 'Next Generation EU' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y EOI. Si eres profesional en una empresa entre 10 y 249 empleados solicita más información: https://portalempleo.enae.es/preinscripcion-pymes