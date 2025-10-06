La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas

Rechaza que la Administración tributaria pueda presentar reclamaciones a un contribuyente si las dos primeras veces ya han sido anuladas por los tribunales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:16

Comenta

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del número de veces -«doble tiro» en la comunidad jurídica- ... que tiene la Administración tributaria para reclamar dinero a un contribuyente. Tras estudiar el caso de varios hermanos que llevaron a los tribunales a la agencia tributaria gallega por abrir hasta cuatro liquidaciones contra ellos por la herencia de su padre, cuando la jurisprudencia limita esa posibilidad de repetir una reclamación fallida hasta dos ocasiones, el fallo concluye que Hacienda no tiene un número indefinido de intentos. «No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos», señala el Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  3. 3

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  4. 4 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  5. 5

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  8. 8

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites
  9. 9 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  10. 10

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas

El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas