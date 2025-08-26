La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos personas sacan dinero de los cajeros de una entidad bancaria este miércoles en Madrid EFE

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

El volumen total de préstamos impagados también toca su menor nivel en 17 años con con 36.291 millones de euros a cierre de junio

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 26 de agosto 2025, 12:54

La morosidad de la banca se redujo en junio hasta el 2,97% frente al 3,11% de mayo y al 3,43% del mismo ... mes del año anterior y cae por debajo del 3% por primera vez desde el comienzo de la crisis financiera en octubre de 2008, cuando se encontraba en el 2,92%, según la serie histórica publicada por el Banco de España este martes.

Te puede interesar

