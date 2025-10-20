La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al presidente del banco, Josep Oliu. EP

David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa

El mexicano, con un sillón en la catalana y un 3,86% del capital, felicita a la entidad tras unas semanas de máxima tensión por su decisión de acudir a la oferta de la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:02

Comenta

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, intenta limar tensiones con la cúpula de la catalana tras el ... fracaso de la operación. El mexicano, que se enfrenta a una situación extremadamente delicada en el consejo, ha remitido una carta a Bloomberg en la que felicita al Sabadell por su victoria y asegura estar «plenamente convencido» de la estrategia del banco en solitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  4. 4

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  5. 5

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa

David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa