La regata Camino de la Cruz cambia su recorrido y anula la prueba de mañana Barco participante en la regata del año pasado. / p. portas Los daños ocasionados por el temporal en el puente del Estacio alteran la jornada de hoy, para la que se han inscrito 78 barcos PACO LASTRA Sábado, 21 septiembre 2019, 01:14

La IV Regata Camino de la Cruz-Trofeo Punta Este Murcia 2019 se pone hoy en marcha con una semana de retraso por culpa del fuerte temporal que sufrió la Región. Lo hace con 78 barcos inscritos e importantes cambios en su programa deportivo.

Los desperfectos ocasionados en el puente del Estacio, por donde tenía que cruzar la flota para recalar en el puerto Tomás Maestre después de la regata costera desde Torrevieja (salida zona Norte) y Cartagena (salida zona Sur) tras su encuentro en Cabo de Palos, ha obligado al Ayuntamiento de San Javier a cerrar el tráfico marítimo para algunas embarcaciones. Una medida que afecta a los barcos de la regata Punta Este que por la altura de sus mástiles no pueden pasar. Así las cosas, la regata prevista para hoy sufre algunas alteraciones. Los barcos con salida desde Torrevieja podrán rumbo al Club Náutico Villa de San Pedro, y la flota de Cartagena tendrá un recorrido en la bahía cercano a las 14 millas náuticas.

En lo deportivo se mantiene la flota inscrita desde hace poco más de dos semanas. En total son 78 barcos, cifra para tener en cuenta al ser una regata de ámbito local, pero que ha logrado reunir en estos cuatro años de vida a los mejores barcos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.

Entre los 63 barcos ORC, en sus respectivas categorías, destacan el cartagenero 'El Carmen Elite Sails' ('Cartagena), campeón de la Copa del Rey ORC 2, y el 'Tanit IV Medilevel' (Alicante), campeón del Mundo ORC 3 Corinthian (no profesionales) en Croacia. Pero no son los únicos que dan nombre y prestigio a la regata. También hay embarcaciones cuyo palmarés es espectacular. Desde la Región de Murcia están los mejores, destacando, además de 'El Carmen', el 'Fandango 300', 'Nemox', 'Trebol Queen', 'Hakuna S', 'HMS Suprise', 'Cañas II', 'Olimpia', 'Pinto Tercero', 'Zalata 2' y 'Albana 2'. Destaca un barco inscrito por el Club Náutico León, el 'Ilusión IV', un First Class 8 de Francisco Inglés.