El barco cartagenero 'El Carmen', campeón en ORC 2 de la Copa del Rey de vela Tripulación de 'El Carmen', este sábado, celebrando su victoria en la Copa. / Pep Portas La tripulación de José Coello se lleva el título en aguas de Palma de Mallorca PEP PORTAS Palma Sábado, 3 agosto 2019, 18:52

'El Carmen Elite Sails' (RCR de Cartagena) ya forma parte de la historia de la Copa del Rey de vela tras coronarse este sábado en ORC 2, en el que es su primer triunfo. El barco patroneado por José Coello no falló en la última jornada, celebrada este domingo, en la que le bastaba acabar en tercer lugar, que fue lo que hizo.

Y no falló pese a las complicadas condiciones del viento, que favoreció a los barcos más grandes, los swan 42. Con 14 nudos de componente sur al principio para terminar en unos 10, eran esos barcos más grandes los que tenían algo de ventaja, por lo que el sinergia 40 de José Coello debía buscar alternativas para conseguir su objetivo, pero sus tripulantes no se pusieron nerviosos para abrazar una corona de prestigio.

Y no fue porque no se lo pusieran difícil. Nada más darse la salida, los swan 42, en especial el 'Teatro Soho Caixabank' de Javier Banderas y el local 'Riva Reno Gelato' de Christian Plump, pusieron la directa para recortar el tiempo y arañar los puntos con los que desbancar al cartagenero. El barco de Coello, por su parte, intentó hacer su carrera, apartándose de esa guerra y consciente de que meterse en ella podía poner en peligro su triunfo final. Pero eso sí, no podía dejar de controlar y medir las distancias con los 42, en especial 'Soho' y 'Riva'.

Al final, con poco más de un minuto sobre el 'Soho' y el 'Riva', primero y segundo respectivamente en esta undécima y última prueba en la bahía de Palma, el barco de Cartagena firmaba el esperado tercer puesto y, con ello, el ansiado triunfo en la Copa del Rey que tantos años se le había resistido. Coello, nada más llegar y aún emocionado, destacó que «llevamos años soñando con este momento y lo hemos conseguido». Añadió que «no ha sido una regata fácil, pero son las reglas del juego y debemos respetarlas. Solo puedo decir que hemos trabajado con humildad, de forma muy dura. Los chicos lo han hecho de manera fantástica para ganar».

La otra nota positiva para la Región en la jornada de este sábado, última de la Copa del Rey, la ofreció el cartagenero 'Nemox' de José Francisco Romero, al colgarse el bronce en la clase corinthian (no profesionales) y un octavo puesto en la general absoluta de la flota ORC 3. En esta última prueba, con unas condiciones de viento poco favorables para los intereses del barco X35 de Romero, sus integrantes acabaron con un discreto decimoquinto puesto que no empaña la brillante Copa del Rey realizada en una competición en la que tuvieron que lidiar con unidades más potentes.

El barco de Cartagena se despidió de la cita palmesana con 39 puntos, los mismo que ha obtenido el alicantino 'Tanit IV Medilevel', que no pudo revalidar el título. Este barco acabó segundoe n la misma categoría que el murciano, mientras que el triunfo fue ha sido para el andaluz 'Brujo'. En cuanto al título en la general de ORC 3, este fue para el barcelonés 'L'Immnes La Plaza Assesors'.

A tres puntos del podio

Con un sabor no tan bueno de boca se despidió el otro barco de la Región presente en la Copa del Rey, el 'Pez de Abril' de José María Messeguer, que navega por el CN Portmán en los monotipos swan 42. La jornada de este sábado sirvió de poco para el barco murciano, a pesar de realizar una regata muy completa y con un gran trabajo de equipo, logrando el segundo puesto. Sin embargo, la segunda plaza no iba a ser suficiente para estar en el podio, ya que los de arriba no fallaron en esta última prueba en Palma. Al final, quinta posición en la general absoluta de los swan 42, a solo 3 puntos de colgarse el bronce, con lo cual el 'Pez de Abril' no pudo revalidar su triunfo del año pasado, que correspondió en esta ocasión al barco rumano 'Natalia'.

El 'Team Vision Future' se hizo con la Copa en ORC 0. Por su parte, el 'Cannonball' ganó en la potente flota de los maxi en IRC. En los voladores GC32, el triunfo fue para el suizo 'Oman Air'; el 'Grupo Garatu' fue el campeón en J80; el 'Courdioleone' hizo lo propio en swan 50; el 'Porrón IX' triunfó en swan 45 y la Federación Balear se llevó la Copa en la flota de féminas Purobeachs Women's Cup.