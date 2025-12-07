El UCAM Murcia más versátil no afloja y sigue el ritmo de lo más grandes

De dichos populares y frases hechas vive repleto el ecosistema deportivo. El UCAM no es ajeno a ellas, y una idea que le ha ... acompañado durante la gran parte de su existencia, al menos en territorio Liga Endesa, ha sido aquella de la manta. Había que elegir: o te tapa los pies o la cabeza. Que, dicho de otro modo, era escoger por dónde te iban a venir mal dadas cuando tocaba enfrentarte a un equipo de mayor categoría, en mejor estado de forma o, sencillamente, fuera de casa, temor particularmente resistente al destierro.

Pero, con siete victorias en nueve partidos, la tercera posición en la Liga Endesa, el segundo mejor 'basket-average', dos partidos seguidos con más de 100 puntos en sendas victorias en la carretera y una sucesión de récords colectivos (véanse: mayor número de asistencias en un partido, mayor cantidad de triples y victoria visitante más amplia), el UCAM ya no elige. Da a elegir. Es el rival quien elige su veneno, otro de esos dichos repetidos hasta la saciedad, pero no tan familiar al club universitario. El último en verse en tal encrucijada fue, este pasado sábado, el Burgos del murciano Juan Rubio y del brasileño Raul Neto, único jugador en ir a la NBA desde el UCAM, en 2015.

Ofrecer un entorno de confianza a quien antes no la tuvo, otorgar un rol de potenciación de virtudes, hacer descubrir nuevas facetas del juego o especializar perfiles, y enlazar todo con el nexo de la identidad, es lo que está permitiendo a Sito Alonso disfrutar como pocas plantillas le han permitido en su ya vasta trayectoria.

Son ya tres récords en los albores de este curso: de asistencias y triples en un partido y de victoria visitante más amplia

Catorce días después de los 22 triples en Lleida, y con un parón entre medias, el UCAM superó esos 107 puntos. Cayeron 110 en el Coliseum, y significativo botón para muestra de que el equipo murciano siguió donde lo había dejado fue que en el primer cuarto llovieran bajo techo seis triples. 28 puntos en el marcador en diez minutos, proyección superior al centenar. Y en el segundo se contaron 30 sumando de menos en menos, pues el UCAM solo metió dos triples de cinco intentos. No metió más, porque no estaba tirando, sencillamente.

Ventajas en todas partes

Los de Savignani habían cambiado de veneno, pero es lo que tiene elegir ante el UCAM, que no hay una buena. Con su quinteto más atlético, el UCAM pisó pintura cada vez que quiso y, a partir de ahí, llegaron las ventajas. Con el uno contra uno de DeJulius, con las continuaciones de Cacok, con la línea de fondo de Raieste, con la asfixia de Sant-Roos. Daba igual.

En el baloncesto de hoy en día, prisionero y alguacil de las nuevas tecnologías para 'scouting' de laboratorio, lo que funciona hoy no tiene por qué hacerlo mañana. Pero inalterable en el tiempo es que, con un buen Sant-Roos, el triunfo se tiñe bermellón.

En Burgos, y cual ladrón de guante blanco, 'robó' el partido sin dejar rastro. Pero el algodón no engaña. 14 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 29 de valoración para el jugador más versátil del UCAM más polivalente. Sin un Radebaugh a punto de ser padre, llevó a la excelencia su defensa individual y fue más agresivo en la ofensiva. Profeta de la idea de Sito, con el mejor cubano no hay UCAM malo.