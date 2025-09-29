Alcaraz somete a Ruud y jugará la décima final del año

Enric Gardiner Madrid Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:42 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

Trabajada y sufrida victoria de Carlos Alcaraz para estar en la final de Tokio. El murciano, que no había perdido un set en toda la semana en tierras niponas, tuvo que remontar a Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4) para ganarse el derecho a poder levantar este martes el octavo título del año contra Taylor Fritz, su último verdugo en la Laver Cup.

La actuación de Ruud, muy por encima de su nivel este año en pistas rápidas, obligó al español a ponerse el mono de trabajo y mostrar una versión más sufrida que la vista ante Brandon Nakashima en la ronda anterior, cuando disparó golpes ganadores a doquier.

Esta vez tocó pasarlo mal y frustrarse, por eso gritaba después de que Ruud le diera la vuelta a un primer set en el que el noruego aplicaba a la perfección la técnica del contraataque. Este lunes Alcaraz no podía encontrar el 'winner' desde cualquier posición en la pista porque Ruud era capaz de recolocar la pelota y crear problemas después. El noruego salvó cinco pelotas de rotura y de pasar de estar 3-3 15-40 con su servicio a cerrar el primer set por 3-6 con un parcial de 2-12 en puntos.

Se enfadó el español, que pegó un grito de desesperación poco habitual en él, pero es que en un espacio de menos de diez minutos se le había escapado el primer set ante un tenista siempre correoso contra él. Le venció en su último choque en las Finales ATP de Turín y en los últimos cinco duelos siempre le había ganado al menos un parcial, a excepción de los cuartos de final en Pekín del año pasado.

Y eso que este Ruud parece estar atravesando un bache. Antes de Tokio, apenas acumulaba cuatro triunfos desde Roland Garros y ninguno de ellos contra jugadores por encima del puesto 40 del ránking. No era el Ruud que llevó a Alcaraz a cinco sets en la final del US Open 2022, pero estaba haciendo un gran partido que requirió de un punto de intensidad superior del murciano, que se destapó en el segundo set. Conectó 15 golpes ganadores, solo cinco no forzados y mejoró el servicio. Subió los porcentajes del 60 % al 80 % y se engalanó con nueve saques directos.

Ahora tocaba lo más difícil, rematar esto en un tercer parcial en el que Ruud fue el que disfrutó primero de las bolas de 'break'. Dos, una salvada con un contrapie excepcional y otra un gran segundo servicio liftado.

Allanar el camino

Pero Alcaraz no perdonó, al juego siguiente fue él que tuvo la oportunidad y, aunque Ruud se salvó primero con un toque de la red, dejando la pelota muerta del lado del español, acabó consiguiendo una rotura que, si bien no fue definitiva, allanó el camino del triunfo.

Aún necesitó de sufrir un par de juegos más para abrochar el triunfo, pero no se le escapó y este martes estará en la décima final del curso, la novena consecutiva.

El rival en la final será Fritz, que pasó por encima de Jenson Brooksby por 6-3 y 6-4 y se volverá a ver las caras con el español una semana después de la Laver Cup, en la que el estadounidense se llevó el triunfo con claridad. Antes de ese partido, Alcaraz se había llevado los tres enfrentamientos previos. De ganar, será el título 24 en la carrera del español.

Sin respiro

El tenis no da respiro alguno. Mientras competía en el torneo de Tokio, Carlos Alcaraz conoció sus potenciales rivales en el Masters 1.000 de Shanghái que comienza este miércoles y finaliza el próximo 12 de octubre. El debut del español no se espera hasta el fin de semana.

El murciano, clasificado a la décima final del curso tras vencer a Casper Ruud, volverá a la competición esta misma semana en China, y debutará contra Leander Tien o Miomir Kecmanovic en Shanghái. Está exento de la primera ronda, al ser el primer cabeza de serie del torneo, y en su camino aparece Cameron Norrie en tercera ronda, Daniil Medvedev, en octavos de final, Alexander De Miñaur o Karen Khachanov en cuartos de final, y Alexander Zverev o Lorenzo Musetti en semifinales.

Hasta una hipotética final evita a Jannik Sinner y a Novak Djokovic, que vuelve a la competición en Shanghái, donde hizo final el año pasado, tras un parón después del US Open.

En este torneo, Alcaraz hizo cuartos de final el año pasado, por lo que tiene margen de mejora de cara a defender el número uno del mundo, mientras que Sinner, que debutará contra Daniel Altmaier o un tenista de la previa, puede sumar puntos en Pekín, donde está clasificado para semifinales, pero no aquí, ya que el año pasado levantó el título. El italiano lo tiene muy difícil para volver a ser el mejor tenista del mundo antes de que acabe el curso, pero no se ha dado por vencido y después de Shanghái jugará Viena en una semana en la que Alcaraz en principio descansará.

El de El Palmar solo ha jugado en dos ocasiones en Shanghái, cayendo en tercera ronda en 2023 contra Grigor Dimitrov y en los cuartos de final del año pasado contra Tomas Machac.

Temas

Carlos Alcaraz