La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fútbol sala

ElPozo se estrenará en la liga recibiendo en casa al Córdoba

José Otón

José Otón

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:42

ElPozo Murcia ya conoce la fecha de su estreno liguero. Será en el Palacio de los Deportes de Murcia ante el Córdoba, precisamente el exequipo de Josan González, técnico charcutero. El duelo se disputará el próximo sábado 6 de septiembre a las 20.00 horas y se podrá seguir en la Liga+. Solo tres días más jugará su primer partido lejos de casa. Será a Alzira, el martes día 9, a las 20.30 horas, un duelo que retransmitirá Teledeporte.

El equipo de la familia Fuertes volverá al Palacio el viernes 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en otro duelo ante el Noia que se podrá seguir por la Liga+. Después de las tres primeras jornadas la competición no se reanudará hasta el 26 de septiembre debido al parón para las selecciones nacionales.

Además, el primer fin de semana de octubre ElPozo recibirá al Movistar, mientras que el último fin de semana del año concluirá la primera vuelta ante Barça en casa. La última jornada de liga se disputará entre el 16 y 17 de mayo, ante del arranque del 'Playoff' el 28-29 del mismo mes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Recomiendan no beber agua del grifo en dos urbanizaciones de Murcia por analíticas ligeramente anormales
  3. 3 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  4. 4

    La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»
  5. 5 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor
  6. 6

    La llegada de inmigrantes en patera a la Región de Murcia cae a la mitad en dos años por el desvío a Baleares
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 El error que puedes cometer al comprar un billete de avión y que puede dejarte en tierra
  9. 9

    Dinamita con pasado en el Real Murcia que estalla en Primera
  10. 10 Polémica por el presunto maltrato a una vaquilla en las fiestas de Fortuna

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo se estrenará en la liga recibiendo en casa al Córdoba