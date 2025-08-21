ElPozo se estrenará en la liga recibiendo en casa al Córdoba

José Otón Jueves, 21 de agosto 2025, 00:42 Comenta Compartir

ElPozo Murcia ya conoce la fecha de su estreno liguero. Será en el Palacio de los Deportes de Murcia ante el Córdoba, precisamente el exequipo de Josan González, técnico charcutero. El duelo se disputará el próximo sábado 6 de septiembre a las 20.00 horas y se podrá seguir en la Liga+. Solo tres días más jugará su primer partido lejos de casa. Será a Alzira, el martes día 9, a las 20.30 horas, un duelo que retransmitirá Teledeporte.

El equipo de la familia Fuertes volverá al Palacio el viernes 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en otro duelo ante el Noia que se podrá seguir por la Liga+. Después de las tres primeras jornadas la competición no se reanudará hasta el 26 de septiembre debido al parón para las selecciones nacionales.

Además, el primer fin de semana de octubre ElPozo recibirá al Movistar, mientras que el último fin de semana del año concluirá la primera vuelta ante Barça en casa. La última jornada de liga se disputará entre el 16 y 17 de mayo, ante del arranque del 'Playoff' el 28-29 del mismo mes.