Aldeguer-Acosta, una rivalidad sin explicar y un momento único

Se criaron juntos, ambos encima de una moto, apoyados por sus humildes familias que llegaron a ser como uña y carne y soñando con llegar algún día a disputar una carrera de MotoGP. Cumplieron su sueño y rebasaron todas sus expectativas. Y el pasado domingo en el recóndito circuito de Mandalika, en Indonesia, dejaron una imagen que ya es historia del deporte murciano: uno en lo más alto del podio y el otro a su derecha, en el segundo escalón. El día más feliz en la vida de uno. Y un día que también debía ser muy feliz para el otro. Sin embargo, en las imágenes de un momento que era absolutamente mágico para el motociclismo regional faltó empatía, cercanía y algún guiño del segundo al primero.

No sonreía Pedro Acosta. No aplaudía Pedro Acosta. Cuando acabó la carrera, fue el ganador Fermín Aldeguer quien se acercó a chocar la mano del mazarronero. En la sala de espera, antes de acudir a la ceremonia de entrega de premios, solo hablaba el tercer clasificado, Álex Márquez, compañero de equipo de Aldeguer en el equipo Gresini. Había tensión. Esta es una rivalidad que no nació este fin de semana, ni mucho menos. Viene de atrás, de cuando Acosta saltó al Mundial de Moto3. El mazarronero empezó a ganar y su irrupción en el campeonato fue brutal. Sin embargo, cuando le preguntaban por Aldeguer, cambiaba de tema. Ni citaba su nombre. Y eso que de niños viajaron juntos por los circuitos de toda España. Y ahora están viviendo momentos únicos.

«Es un tema de personalidades. Son muy distintos. Uno vive por y para las motos. Y es tímido fuera de ellas. Pedro Acosta es una persona que piensa en motos durante las 24 horas del día. Mientras, Fermín Aldeguer se relaja más. Tiene otro carácter, se le oye menos en los circuitos y poco a poco va aprendiendo de Álex Márquez. Ha entrado rápido en Ducati y está entendiendo cómo funciona el negocio», cuenta a LA VERDAD una persona que conoce a los dos y es un habitual en el paddock de MotoGP.

«Si entre las dos familias nos llevamos fenomenal y son estos dos tontos los que no se llevan», alega el padre del mazarronero

Uno es del Puerto de Mazarrón y el otro es de La Ñora (Murcia). Apenas 60 kilómetros separan ambas localidades, aunque ellos no tienen ninguna relación personal fuera de los circuitos. Además, Aldeguer se mudó a Andorra y no coinciden ni siquiera en pretemporada. «Si es una cosa de ellos. No pasa nada de nada. Si entre las dos familias nos llevamos fenomenal y son estos dos tontos los que no se llevan», alegó el padre de Pedro Acosta hace unos meses en una entrevista concedida al periodista Manuel Pecino, cuando le preguntó por el mal rollo entre su hijo y Aldeguer. Pocos entendían que siendo paisanos y tras compartir tantas cosas en su infancia no tuvieron ninguna relación. En Moto2, con ambos peleando por el título, se vivieron los momentos de mayor tensión. Ahora, en MotoGP, parece que las cosas se suavizan.

Van madurando

El Tiburón de Mazarrón, que tiene 21 años, parecía el señalado para dar al motociclismo murciano su primer triunfo en MotoGP. Su fulgurante estreno en el Mundial, ganando el título de Moto3 a la primera y el de Moto2 a la segunda, puso sobre sus hombros todas las etiquetas posibles: desde niño prodigio al nuevo Marc Márquez. En su debut en MotoGP el año pasado ya subió al podio en varias ocasiones con la KTM, algo que ha repetido este curso, pero se le sigue resistiendo la victoria. Es cuestión de tiempo que ésta llegue.

Acosta está madurando y el domingo, pese a su semblante serio en el podio, tuvo por fin palabras afectuosas para su compañero. «Estoy muy contento por la Región de Murcia y muy contento por Fermín. Se merece esta victoria. Fueron muy listos haciendo el fichaje por Ducati, aunque fuera muy pronto. Él se lo ha ganado a pulso. Al final esto para la Región es muy bueno, que siga viniendo gente, que siga habiendo caras conocidas por Murcia, que hace un tiempo nadie nos venía a visitar y ahora está lleno de turistas. Esto nos hace bien a todos», apuntó el mazarronero.

Hace unas semanas, Aldeguer, de 20 años, también puso su granito de arena para relajar toda esa tirantez que hay entre ambos. «La rivalidad que hemos tenido Acosta y yo ha sido muy grande, pero siempre con mucho respeto. A Pedro le cuesta un poco confiar en la gente, pero nunca hemos tenido una pelea ni nada que se le acerque, sino que nos distanciamos por nuestras personalidades y ya está. No hay nadie tan trabajador en el paddock como Pedro y ahí están sus resultados», señaló el piloto de La Ñora en 'Motosan.es'. Con todo, lo mejor para el motoclismo regional es que Aldeguer y Acosta no están solos en el Mundial. Por detrás vienen Quiles y Carpe, ya en Moto3. Y un escalón por debajo empujan de lo lindo Cano, Risueño y Lucas.

