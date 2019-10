El XV Murcia, once años viviendo sin frenos

Corría el año 2008 cuando un grupo de jugadores veteranos fundaron el XV Murcia con la idea de dar salida a sus ganas de rugby y levantar un club desde el que proyectar los valores «de respeto y sacrificio» que orifican este deporte. Se trataba «de devolver al rugby lo que el rugby nos había dado», dice su presidente, Rafael Cantos. Once años después, aquel club ha tomado cuerpo, ya no está en pañales, tiene un buen ramal de equipos que van desde jugadores con cuatro años hasta los mayores, amalgama diez títulos en su currículum global, posee una sección femenina y sigue entre confeti y burbujas por dos ascensos aún calentitos, los de los equipos séniores masculino y femenino, que dieron el salto a División de Honor B, la segunda categoría del rugby español.

Así es el XV Murcia, un club lleno de entusiasmo y acostumbrado al laurel y también al barro: en un deporte como el rugby hay que hacer malabares las 24 horas, los 365 días del año. «Aparte de las cuotas, tenemos patrocinadores, que poco a poco se van animando, y organizamos fiestas para recaudar algo, lo que podemos. Este año hay dos ascensos y los gastos se han multiplicado. Hay que hacer lo que sea para que el club salga adelante», explica Sonia Asensio, responsable de comunicación. «El bar La Porchá, por ejemplo, nos patrocina desde hace tres años y pone nuestros partidos», añade.

El XV Murcia abre sus puertas de par en par. Sus dirigentes animan a quien quiera a sumarse al proyecto y aseguran que son la entidad con más fichas en la Federación de Rugby de la Región. «Aquí acogemos a todos, altos y bajos, chicos y chicas, que juegan juntos en los equipos mixtos de las bases; con más peso y con menos, y es que en un equipo de rugby se dan todos los físicos posibles. A quien tema a este deporte hay que decirle que no hay más lesiones que en otros como el fútbol. Y pongo un ejemplo: tengo a mi hijo lesionado, se rompió el cruzado, y no fue en un partido, sino solo calentando. Durante los encuentros no hay más lesiones que en otros deportes», explica Sonia Asensio.

El tercer tiempo

Todo el que quiera puede ponerse en contacto con el club a través de Twitter y Facebook, o acudiendo a los entrenamientos y partidos en los campos de Espinardo y Monte Romero. «Aquí les transmitiremos nuestros valores», añade la responsable de comunicación, que pone como ejemplo el célebre tercer tiempo del rugby, francachela posterior a los partidos en la que los dos equipos confraternizan y se olvidan de encontronazos y asperezas que puedan haber surgido. El tercer tiempo es serio y en el XV Murcia lo tienen reglado: dividen cada equipo en dos, una semana una parte lleva las bebidas y otra la comida; a la siguiente, lo mismo pero al revés.

Y como ejemplo de compañerismo y camaradería, pone lo que ocurrió la pasada temporada, cuando un jugador del XV acabó lesionado. «En el encuentro de vuelta el chico del equipo rival que había estado en la jugada que propició la lesión del nuestro, se acercó a pedirle perdón».