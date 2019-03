La 'armada' regional, a conquistar Oropesa

Llega la gran cita de la marcha española, el Nacional de 20km absoluto y sub-23, un deporte y un campeonato en el que la Región ha dado y sigue dando mucho que hablar. Bajo las órdenes del incombustible José Antonio Carrillo, seis hombres y seis mujeres de la federación murciana luchan hoy sobre un circuito en la localidad castellonense de Oropesa del Mar en busca no solo del título nacional, sino también de una plaza en el Campeonato de Europa que se disputará en Lituania el 19 de mayo.

José Antonio Carrillo se muestra esperanzado: «Creo que podemos conseguir metas altas, como ganar alguna medalla y, sobre todo, lograr la clasificación para el Europeo de Lituania. Sobre todo por parte de Miguel Ángel, al que veo bastante bien y con ganas de hacer algo sonado. Eso, sin olvidar a Manolo Bermúdez, que también es aspirante a conseguir algo grande. Y en chicas no nos podemos olvidar de Irene y Alicia, así como de Amanda. Las tres son grandes aspirantes a ganar».

La abaranera Amanda Cano lo tiene claro: «Mi meta es lograr el tiempo para acudir a Lituania. El año pasado no me acerqué a la marca que se pide, pero hace dos años sí que lo hice y espero repetirlo ahora. Estoy animada y motivada. Si no lo consigo, solo estaré desanimada si veo que las sensaciones durante la prueba no son buenas, pero ahora mismo son magníficas».

En Miguel Ángel López están depositadas grandes esperanzas. El año pasado solo pudo quedar tercero y tiene ganas de desquitarse: «Además, me encuentro bien y con ganas. Es cierto que yo ya tengo la plaza ganada para el Europeo, pero eso no quita para que intente conseguir el título que se me negó el año pasado». Los doce marchadores de la federación murciana son Franklin Minchala, Manuel Bermúdez, Iván López, Miguel Ángel López, Benjamín Sánchez y Daniel López; y Sara Ammour, Irene Vázquez, Ángela Carrión, Alicia Vázquez, Amanda Cano y Melisa Sánchez.