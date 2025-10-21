El murciano Jaime Josa destaca en la gran final del Circuito Albatros 2025

María Jesús Peñas Martes, 21 de octubre 2025, 11:33 Comenta Compartir

El Circuito Albatros puso su broche de oro a 2025 con la disputa de su gran final en Roquetas de Mar (Almería), el pasado sábado, 18 de octubre. El Club Playa Serena reunió a los campeones de sus 15 torneos regulares celebrados a lo largo del año, a los que se unieron en un torneo paralelo más golfistas para completar una participación cercana al centenar de jugadores. Entre ellos, el campeón de campeones fue el juvenil almeriense Manuel Martín Álvarez, que tras ganar el premio 'scratch' en la prueba regular celebrada de La Envía (Vícar, Almería) a finales de junio, repitió victoria en Roquetas. Además otro joven jugador, el cadete murciano Jaime Josa, se impuso en una primera categoría, que contó con la participación de otro murciano; el padrino del Circuito Albatros, el torero Pepín Liria, que disputó la prueba junto a conocido exfutbolista del Almería, Barça o Sevilla, entre otros, Aleix Vidal, que finalizó en una buena tercera posición.

Tras ocho meses de competición, que empezaron en marzo el Club Zaudín de Sevilla, de donde precisamente salió el campeón de la Segunda Categoría, Jorge Remeseiro, el circuito llegó a la conclusión de su quinta edición, tras pasar por todas las provincias de Andalucía, torneos a los que se unieron con especial protagonismo una cita en el Algarve de Portugal, más dos dobles jornadas: en la Región de Murcia y el RACE de Madrid. En la capital de España se contó como embajadores del evento con el futbolista del Getafe Luis Milla, la 'influencer' dominicana Liz Emiliano, mientras que también destacó la participación en los torneos de Almería y Linares (Jaén) de los exfutbolistas Roberto López Ufarte y el jiennense 'Mago' Torres, Antonio García Muñoz.

Martín Álvarez (hcp -3,6) se coronó ganador de la competición firmando el par 72 del campo del conocido diseño de Ángel Gallardo y Peter Allis. Por su parte Josa, que en junio en el torneo del Club Altorreal (Molina de Segura - Murcia) ganó como jugador de segunda categoría, se impuso ahora con su mejorado hándicap (14.1) en primera con 38 puntos, dos bajo de su par, que le bastó para aventajar en dos puntos al segundo clasificado, Gonzalo Maldonado y al citado Aleix Vidal, que acabó tercero igualmente con 36 puntos. En segunda categoría ganó el sevillano Jorge Remeseiro con 37 puntos, uno bajo el par de su hándicap, aventajando en un punto al inglés James Hannum, ganador en Portugal, y a Lara de Justo, que fue tercera con 35 puntos y la mejor dama del circuito.

Los campeones obtuvieron como premio añadido su clasificación para la Final de 2026, y junto a los más de 1.500 golfistas participantes dieron visibilidad al mundo del golf en los torneos celebrados en La Monacilla (Huelva), la prueba regular de Roquetas de Mar, Córdoba, La Envía de Almería, Motril (Granada), Mijas (Málaga), Montecastillo (Jerez), Guadalmina (Marbella), La Garza (Linares) y La Cañada (Sotogrande), además de las citadas pruebas fuera de Andalucía.

Ampliar Yiyo Fernández, el 'padre' del circuito y el padrino del evento, el maestro taurino Pepín Liria. LV

Un padrino murciano

Para Jesús 'Yiyo' Fernández, el director del evento ha sido un año muy satisfactorio. «Siempre queda algo por mejorar… -dice sin poder evitar ese nivel de perfeccionamiento que le imprime a todo lo que hace-; pero creo que con esta edición hemos asentado un circuito que ha contado con mucha planificación y que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos cuatro años». El quinto año ha contado con un cuantioso número de jugadores, muchos de ellos repetidores de ediciones anteriores o incluso dentro de la propia edición «porque les ha gustado tanto, que han viajado a otras pruebas para seguir viviendo la manera que tenemos en el Circuito Albatros de hacer las cosas», se permite destacar con orgulloso Fernández con la respuesta en cuanto a participación. Y no sólo de jugadores, sino de numerosas «empresas e instituciones a las que estoy inmensamente agradecido». Y por supuesto, encantado con que su admirado amigo, el torero murciano Pepín Liria, haya sido el padrino de toda la competición a lo largo de todo el 2025. «Su sitio será siempre el sillón del rey del Circuito Albatros», asegura Yiyo, sabedor que los múltiples compromisos del maestro de Cehegín quizás no le brindarán la ocasión de seguir como padrino. El ceheginero asegura a LA VERDAD que «en cualquier caso siempre seguiré apoyando a Yiyo».