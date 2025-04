La Unión solicita a la Federación Murciana la mudanza a Málaga

Rubén Serrano Martes, 29 de abril 2025, 01:15 Comenta Compartir

La Unión Atlético ha dado el primer paso para mudarse a Málaga. El presidente del club, Julián Luna, confirmó ayer a LA VERDAD que la decisión es irrevocable y que así lo ha solicitado formalmente a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), que a lo largo de este mes deberá votar si da o no luz verde a este cambio de sede. Fuentes federativas de total solvencia reconocieron que el presidente federativo José Miguel Monje Carrillo aún no ha convocado la asamblea extraordinaria para tomar una decisión.

El equipo unionense perdió el pasado domingo la primera oportunidad para ascender a Primera RFEF y deberán, al menos, empatar el próximo fin de semana en La Línea para subir. Por eso, desde hace semanas, Luna ha movido ya ficha para cambiar el domicilio social del club a la ciudad andaluza de Málaga. El primer paso para que eso suceda es que el presidente reciba el visto bueno de la directiva, que forman tanto su hijo Mario como los inversores malagueños capitaneados por Daniel Pastor. El presidente ya tiene el beneplácito del resto del club y por ese motivo hace semanas que llevó a cabo otro movimiento: solicitar por escrito a la FFRM el deseo de cambiar de domicilio social.

El sí de la FFRM

Luna no dará marcha atrás al entender que durante ocho años se ha visto completamente solo al frente del equipo, tiene la camiseta sin patrocinador y las conversaciones con el Ayuntamiento de la ciudad y con sus empresarios no surtieron el efecto esperado con un apoyo económico suficiente. En el Polideportivo de La Unión hay apenas cuatro vallas publicitarias y hasta estas últimas semanas la asistencia al estadio no alcanzó ni las mil personas. Luna no dará marcha atrás al encontrar en Málaga el lugar adecuado para seguir creciendo.