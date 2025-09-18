La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Checa da instrucciones a sus jugadores en el duelo ante el Molinense. D. M.
Copa Federación

La Minera se la jugará en casa ante el Orihuela

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:50

La Deportiva Minera, uno de los mejores equipos del momento en la Región de Murcia, se jugará su participación en la Copa del Rey en casa contra el Orihuela. Los de Checa se medirán al conjunto oriolano en el Ángel Celdrán de Llano del Beal el miércoles 1 de octubre.

Este duelo ante un equipo del grupo 5 de Segunda Federación, misma competición en la que milita la Minera, es el último obstáculo para acceder al torneo del KO, ese que el año pasado hizo las ilusiones de pequeños y mayores al traer como rival al Real Madrid, cuya historia quieren volver a repetir. Si el conjunto rojillo vuelve a sumar otra victoria en la Copa RFEF ante su afición será equipo de Copa del Rey.

