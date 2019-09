Jornada 7 Valverde, sobre Neymar: «Esto no se termina nunca» «Tenemos que dar un paso al frente fuera de casa porque no estamos logrando buenos resultados», reconoce el entrenador del Barça en la previa de la visita al Getafe P. RÍOS Barcelona Viernes, 27 septiembre 2019, 16:12

El asunto Neymar regresó una vez más a una rueda de prensa de Ernesto Valverde, que ya no disimula su malestar por un tema en el que prefiere no entrar. «Esto no se termina nunca. Durante todo el mes de agosto estábamos esperando a que se acabase el plazo de fichajes. Son cuestiones contractuales que me sobrepasan. Creo que no ha habido una rueda de prensa en la que no hayamos hablado de Neymar», lamentó el entrenador del Barça, preguntado por el juicio entre el club catalán y el futbolista brasileño en relación a una prima de renovación pactada cuando aún vestía de azulgrana.

Valverde prefiere centrarse en el próximo compromiso de su equipo, este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe con el reto de despegar a domicilio tras un inicio decepcionante lejos del Camp Nou, donde el Barça ha perdido dos partidos y ha empatado otros dos en cuatro duelos en lo que va de temporada. «El horario me preocupa menos porque solemos jugar a todo tipo de horas. Tenemos que dar un paso al frente fuera de casa porque no estamos logrando buenos resultados. Me alegro que sea ante el Getafe porque es un gran rival y nos obliga a salir muy bien al partido y a encararlo con fortaleza», reconoció.

En otro tema también relacionado con Neymar, aunque en este caso centrado en Arthur, a Valverde se le preguntó también por la foto de ambos jugadores a altas horas de la noche, en relación a episodios de indisciplina del centrocampista durante la pasada campaña. «El año pasado Arthur aprendió muchas cosas, una de ellas sobre estas cuestiones (salidas nocturnas). Vino un amigo suyo y estuvo cenando con él, nada más», zanjó el preparador azulgrana.

«Luis lleva pocos partidos con el equipo, ha estado un mes lesionado y tiene que ponerse al mismo ritmo que los demás sobre la marcha, porque no hay tiempo para una pretemporada específica. Es como todos los goleadores, cuando marca hace todos los goles seguidos y cuando no parece que está en una sequía terrible», explicó sobre el estado de forma del delantero uruguayo.

Valverde asume la ausencia de Messi y aunque reconoce que el rosarino es insustituible, valora también el fondo de armario de una plantilla capaz de superar la ausencia de su gran estrella. «Si está Messi tenemos unas fortalezas determinadas y si no nos falta un jugador absolutamente desequilibrante. En cualquier caso tenemos tenemos recursos suficientes», dijo.

«Nunca doy mucha importancia a la preparación física. Cuando ganas estás físicamente muy bien y cuando no es que no estás en forma, pero en realidad nadie entiende de preparación física. Es verdad que estamos teniendo más contratiempos de los que nos gustaría pero es lo que es. No voy a echar la culpa a la pretemporada», señaló el técnico culé en relación al estado físico de una plantilla que está padeciendo la plaga de las lesiones en este inicio de temporada.