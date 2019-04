Jornada 32 El Barça, a Huesca sin Messi, Suárez, Piqué, Busquets ni Rakitic Con el delantero uruguayo y el central sancionados, Valverde da descanso a más titulares, como al tocado Sergi Roberto, y cita a tres jugadores del filial P. RÍOS Barcelona Sábado, 13 abril 2019, 08:20

La primera visita en la historia de la Liga del Barça al Huesca será parecida a la de la temporada 2014-15, la única vez que el primer equipo culé ha pisado El Alcoraz, entonces en la ida de unos dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante un equipo que militaba en Segunda División B. Ter Stegen, Bartra, Rakitic, Iniesta y Pedro fueron de los pocos cracks que citó entonces Luis Enrique para ganar 0-4 con goles de los tres últimos y de Rafinha. Ahora, Ernesto Valverde tampoco se lleva a todos los titulares, invitado a ello por la clara diferencia que tiene en la Liga sobre sus perseguidores (11 puntos al Atlético y 13 al Madrid con 21 en juego) y obligado porque el martes recibe al Manchester United en el Camp Nou con una plaza en semifinales de la Liga de Campeones en el horizonte tras el 0-1 de Old Trafford en un partido exigente que dejó secuelas físicas.

Luis Suárez y Gerard Piqué ya eran baja segura al estar sancionados. A ellos se suma Leo Messi, quien descansará por desgaste, por la pubalgia que arrastra desde hace meses y por el hematoma que no ha remitido del todo en su nariz y en el pómulo tras la 'caricia' de Smalling en Mánchester. Además, Rakitic tiene fiebre, Sergi Roberto sufre una sobrecarga en un gemelo, Sergio Busquets descansa y siguen de baja Rafinha y Vermaelen. En definitiva, seis titulares ausentes, motivo de la primera convocatoria de Todibo y del ascenso de tres jugadores del filial: el lateral Wague, el centrocampista Riqui Puig y el delantero centro Abel Ruiz.

Por el contrario, Dembélé podría tener sus primeros minutos tras la lesión muscular que sufrió ante el Lyon a modo de prueba para jugar ya de titular ante el United. El extremo francés ya recibió el alta médica el pasado miércoles y estuvo en el banquillo de Old Trafford. Será otro examen para la rodilla de Umtiti. Y puede que Murillo y Boateng, refuerzos de invierno apenas utilizados, tengan su momento. Incluso Todibo tiene opciones de ser titular como central. Fue fichado para la próxima temporada, pero se incorporó en enero porque el Toulouse le tenía castigado.

Jugadores reservados, otros probándose. No parece un plan ideal para visitar a un equipo como el Huesca que se juega la vida. Es el colista y recibe al líder, pero está convencido de que puede dar la sorpresa y seguir soñando con la salvación. Al equipo de Francisco le anima saber que las últimas rotaciones de Valverde ante el Villarreal no dieron resultado, con un 4-2 que Messi y Suárez, ausentes esta vez, empataron de milagro. El técnico del Barça, que no da la Liga por ganada, lo sabe y exigirá el máximo, intentando que tras el 8-2 de la primera vuelta no relaje a nadie.

A Messi le pasó un «tráiler»

«Las circunstancias son las que son y puede haber cambios, pero nos faltan 10 puntos para ser campeones. Necesitamos tres victorias y un empate para ganar la Liga, no hay que olvidarlo y eso tiene que empezar mañana», comentó Valverde, reconociendo: «Sí, habrá cambios, el calendario viene muy apretado, venimos de un viaje largo y de un partido intenso y el martes nos espera de nuevo otro partido intenso. ¿Messi? Hablé con él y recibió un golpe muy fuerte, estaba tocado, como cuando te pasa un tráiler por encima». Y dio un consejo a Umtiti y Dembélé: «Umtiti ha estado mucho tiempo parado y debe trabajar para tratar de recuperar su puesto. Y el partido es importante para Dembélé, pero no por el United, sino por el partido de mañana. Debe centrarse en estos tres puntos y nada más. Tenemos que hacer un esfuerzo mental por concentrarnos en el partido de mañana, no en el United».

Francisco, entrenador del Huesca, espera sacar provecho de las rotaciones del Barça: «Todo el mundo puede entender que es el mejor momento para enfrentarse al Barça, porque está en la Champions y viene de ganar al Atlético para dejar casi sentenciada la Liga. Pero siempre tienen la obligación de jugar bien y ganar, independientemente de los jugadores que vengan. Que no venga Luis Suárez es un alivio, también si no viaja Leo Messi, pero esté quien esté nos va a exigir». Sobre el planteamiento a llevar a cabo afirmó: «Tenemos que ser inteligentes, plantear de tú a tú un partido al Barcelona. Si el United se queda esperando no vamos a ir nosotros a por todas. Tenemos que ser agresivos, pero hay que estar equlibrados ante un rival que con espacio te va a matar. Vamos a sufrir, es un partido bonito y sufrido». El técnico del Huesca sólo tiene las bajas de Akapo e Insúa.

- Alineaciones probables:

Huesca: Santamaría, Miramón, Pulido, Etxeita, Galán, Moi Gómez, Rivera, Musto, Ferreiro, Chimy Ávila y Enric Gallego.

Barça: Ter Stegen, Semedo, Murillo, Umtiti, Jordi Alba, Aleñá, Arturo Vidal, Coutinho, Malcom, Boateng y Dembélé.

Arbitro: Cuadra Fernández (Balear).

Estadio y horario: El Alcoraz. 16:15 h. (beIN LaLiga).