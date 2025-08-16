El Barça se estrena con victoria plácida y polémica

Daniel Panero Sábado, 16 de agosto 2025, 21:57 Comenta Compartir

El Barcelona se estrenó con victoria en Mallorca, pero también con mucha polémica. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al de Jagoba Arrasate por 0-2 en un partido marcado por las decisiones arbitrales de la primera mitad, en la que los locales protestaron un tanto del Barça cuando Raíllo estaba tendido y acabaron con nueve jugadores tras las expulsiones de Morlanes y Muriqi. Los goles de Raphinha y Ferran Torres encarrilaron un triunfo redondeado por Lamine Yamal que permite al equipo culé sumar sus tres primeros puntos e iniciar con buen pie la defensa del título.

Y es que tras un verano plagado de ruido en el que todos los focos han estado puestos en fichajes, inscripciones y hasta la reforma del estadio, el Barça tardó apenas cinco minutos en demostrar que sobre el césped nada ha cambiado. Es el mismo equipo que maravilló a todo el Viejo Continente, con ese hambre insaciable, con un imberbe chaval que tumba rivales como si fueran bolos y con un entrenador con las ideas tremendamente claras. Flick modificó piezas ante el Mallorca, pero todo funcionó como un reloj suizo en el inicio. Joan García debutó de forma oficial en la portería, Eric García fue lateral diestro y Araujo acompañó a Cubarsí, mientras que arriba Fermín y Ferran fueron las novedades en detrimento de Dani Olmo y Lewandowski, lesionado.

El resultado fue un equipo muy reconocible. El Barça asfixió al Mallorca en campo contrario con una presión adelantada para la que Arrasate no encontró solución en el inicio y así arrinconó a un rival que cedió metros hasta meterse dentro de la portería. Avisó Lamine Yamal con un eslalon prodigioso ante Mojica y fue definitivo con una asistencia de '10' que no desaprovechó Raphinha para inaugurar el marcador con un cabezazo.

Mallorca Leo Román, Mateu Morey (Mascarell, min. 47), Raíllo, Valjent, Mojica (Lato, min. 91), Morlanes, Antonio Sánchez, Asano (Mateo Joseph, min. 47), Pablo Torre (Dani Rodríguez, min. 47), Darder (Jan Salas, min. 83) y Muriqi. 0 - 3 Barcelona Joan García, Eric García, Cubarsí (Gavi, min. 69), Araujo, Balde (Jofre, min. 69), De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín (Dani Olmo, min. 47), Raphinha (Koundé, min. 77) y Ferran (Rashford min. 69). Goles: 0-1: min. 7, Raphinha. 0-2: min. 23, Ferran Torres. 0-3: min. 94, Lamine Yamal.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Morey, Arrasate, Pablo Torre, Raphinha y expulsó a Morlanes (min. 33) y Muriqi (min. 39).

Incidencias: Partido de la primera jornada de Liga disputado en Son Moix ante 26.000 espectadores.

El partido era de claro dominio azulgrana, pero el Mallorca tenía herramientas para poder hacer daño al Barça. La principal Muriqi, que se maneja como pez en el agua a la espalda de los centrales y supo ser una boya para que los bermellones encontraran aire. Gracias a sus acciones llegaron dos ocasiones que desbarató Joan García antes de que la polémica se adueñara del partido. Todo saltó por los aires después de un disparo de Lamine Yamal que golpeó en la cabeza de Raíllo y que dejó KO, en el suelo, al central. Ferran Torres continuó la jugada ante el desconcierto rival, marcó un golazo desde fuera del área y abrió la caja de los truenos.

El Mallorca y Son Moix no entendieron la decisión, se quejaron hasta la extenuación y se salieron por completo de un partido en el que el único rival pasó a ser José Luis Munuera. Las protestas desencadenaron en tarjetas amarillas y después en una frustración que acabó pagando Morlanes con una entrada a Lamine Yamal que le valió la segunda amonestación y, por tanto, la roja. En plena ira, Muriqi golpeó en la cara a Joan García cuando intentaba controlar un balón y vio la roja directa para bajar el telón a una primera parte cruel para el Mallorca, que todavía vio como Raphinha se libraba de puntillas de una posible expulsión tras una dura entrada por detrás a Mateu Morey.

Relajación culé

Tras la reanudación, Flick introdujo a Dani Olmo por Fermín en la mediapunta. Fue el único cambio azulgrana en el descanso para un partido que ya estaba visto para sentencia y dejaba un escenario incierto para la segunda mitad. El Mallorca, con nueve futbolistas, no quería dejarse ir ante el empuje de su público y el Barça podía tomarse el partido de forma relajada o ir a hacer sangre y buscar la goleada. Los de Flick se quedaron entre dos aguas. No tuvieron el empuje de los primeros compases y solo encontraron vías para hacer daño gracias a los desbordes de Lamine Yamal, omnipresente en todo momento.

En esa tesitura el Barça se dejó llevar y dio alas a un Mallorca que demostró un carácter que bien le puede ser muy útil a lo largo de la temporada. Emparejó el partido, evitó la goleada y obligó a Flick a dar entrada a jugadores de refresco para desatascar un duelo que, incomprensiblemente, seguía sin estar sentenciado. El técnico germano dio entrada a Jofre, Gavi y Rashford, que jugó de nuevo en la posición de delantero centro. Los cambios sirvieron para dar un nuevo aire y atrincherar a un Mallorca que, ahora sí, se preparaba para sufrir el desgaste de llevar muchos minutos en inferioridad numérica.

Las ocasiones comenzaron a caer una detrás de otra. Dani Olmo se topó con la madera y después con Leo Román, que se erigió en protagonista en la recta final del partido. Salvó un gol de Pedri, otro de Lamine Yamal y poco pudo hacer cuando Lamine Yamal, el nuevo '10' azulgrana, frotó la lámpara en el tiempo de descuento. Son Moix le estaba pitando y sacó de su chistera un gol marca de la casa después de tres recortes y un zurdazo a la escuadra que cerró un partido polémico, pero en el que el Barça cumplió para empezar con buen pie la temporada.