La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El PSG pone en juego el cetro que conquistó el pasado 31 de mayo tras golear al Inter en Múnich. Kai Pfaffenbach (Reuters)
Fútbol

El trono europeo sale a subasta

El PSG defiende corona en una nueva edición de la Champions con cinco equipos españoles entre los 36 aspirantes y una nutrida corte de favoritos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:06

Con cinco equipos españoles incluidos entre los 36 aspirantes y una nutrida corte de favoritos, la Liga de Campeones dará este martes el pistoletazo de ... salida a una nueva edición del torneo estrella de clubes cuya línea de meta estará situada en Budapest. El Puskas Arena, llamado así en honor del legendario goleador húngaro que levantó tres 'orejonas' con el Real Madrid y conquistó también el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki celebrados en 1952, será el escenario donde desembocará, el 30 de mayo de 2026, una carrera de fondo en la que el PSG pondrá en juego la corona que se ciñó masacrando el pasado 31 de mayo al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. El coloso francés ostenta el trono europeo, pero la subasta se perfila más reñida que nunca y las pujas están a punto de comenzar dentro de un juego que nada tiene que envidiar a la sanguinaria saga de literatura fantástica concebida por George R. R. Martin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  3. 3 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  4. 4

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  5. 5 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  7. 7 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  8. 8

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  9. 9

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  10. 10 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El trono europeo sale a subasta

El trono europeo sale a subasta