18/11/2018. Santi Jara, que regresaba por primera vez a la Nueva Condomina, dribla a Álex Corredera en el último derbi que ganó el Efesé gracias a su gol. Su adiós al Murcia fue controvertido. Javier Carrión/ AGM
Cartagena - Murcia | Este derbi fue mío

Justicia poética para un Santi Jara «engañado»

«Fue un momento especial volver a Murcia y encima saber que nos habían engañado»

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:16

Tiene el privilegio de ser el último jugador en darle un triunfo al Cartagena en un derbi. Su gol en el minuto 81 certificó la ... remontada albinegra en la Nueva Condomina en un domingo de noviembre de 2018. Aquino adelantó al Real Murcia de penalti y, cuando restaban menos de quince minutos para el final, Fito Miranda hizo la merecida igualada. El golpe fue mortal cuando tres minutos más tarde un lanzado Santi Jara empujó al fondo de las mallas un centro del hoy grana Moyita y puso el definitivo 1-2 en el marcador.

