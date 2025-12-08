Justicia poética para un Santi Jara «engañado»

Tiene el privilegio de ser el último jugador en darle un triunfo al Cartagena en un derbi. Su gol en el minuto 81 certificó la ... remontada albinegra en la Nueva Condomina en un domingo de noviembre de 2018. Aquino adelantó al Real Murcia de penalti y, cuando restaban menos de quince minutos para el final, Fito Miranda hizo la merecida igualada. El golpe fue mortal cuando tres minutos más tarde un lanzado Santi Jara empujó al fondo de las mallas un centro del hoy grana Moyita y puso el definitivo 1-2 en el marcador.

A sus 34 años, el de Almansa disfruta hoy de sus días en casa tras dejar el fútbol en un segundo plano y solo volvería a atarse los botines si es para jugar «en mi pueblo para echar una mano a la gente de aquí».

Un adiós obligado

Aquel gol empezó a fraguarse varios meses antes cuando a un Santi Jara con contrato le dijeron que se buscase destino porque «no había dinero y no se iba a poder pagar nada. Lo que no me esperaba en ese momento es que fuesen a hacer luego los fichajes que empezaron a hacer», cuenta Jara sobre una decisión extradeportiva que tomó «la gente nueva que entró: Toni [Hernández] y los Gálvez». «Yo quería continuar en el Murcia, pero nos dijeron que nos abonaban dinero y que buscáramos otra cosa». De esta manera, el atacante manchego se convirtió en el primer fichaje del verano para el Efesé, que se empezaba a recomponer del mazazo en Majadahonda.

Junto a él, también cruzaron el Puerto de la Cadena Elady Zorrilla y Pedro Orfila. Jara fue fundamental para el esquema de Gustavo Munúa y regresó a su antiguo feudo totalmente adaptado y feliz de estar en su nuevo equipo. «En ese momento en Cartagena, tengo que ser claro, estaba muy a gusto, y era pues un momento especial volver allí, al campo del Murcia, y encima nos habían engañado».

Saltó al césped con total «normalidad», consciente de que había que ganar. Lejos de encontrarse una hinchada pimentonera hostil hacia su persona por marcharse al máximo rival, fue todo lo contrario. «No tenía ningún miedo de volver a un sitio que yo sabía que me hubiese quedado muchos años más», confiesa. En 2021 volvería al Real Murcia, ya en Segunda RFEF.

En ese derbi, el Efesé fue de menos a más en el partido y Fito Miranda equilibró con justicia el marcador para que Santi Jara cerrase el círculo y ajusticiase poéticamente a aquellos que lo habían invitado a salir en el mercado estival de 2018.

Un tanto «embarullado», que no lo guarda en su memoria ni como el más especial ni como el más bonito que ha convertido en su carrera, él prefiere quedarse «con el cariño que me han dado los dos clubes. Siempre estaré agradecido a los dos y les deseo lo mejor. Este lunes tienen el derbi y que gane el mejor», dice un agradecido Santi Jara, protagonista del partido de 2018.