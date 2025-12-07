Javi Rey-Colunga, el duelo de pizarras más imprevisible

Un partido se puede decidir en cualquier momento. Un error, una genialidad… Los futbolistas ejecutan en el campo y la afición también empuja, y más ... en una cita como el FC Cartagena-Real Murcia de este lunes. Pero este derbi también se disputará en los banquillos. Y es que tanto el albinegro Javi Rey como el grana Adrián Colunga tendrán mucho que decir en función de las decisiones que tomen antes y durante el encuentro en un duelo de pizarras de lo más imprevisible.

1 Javi Rey está rotando de manera constante en cada jornada y hasta 21 jugadores distintos ya han sido titulares en esta Liga

En el caso del entrenador del Cartagena, es casi imposible acertar el siguiente once inicial. Javi Rey está rotando más que nunca en su carrera. Las últimas cinco jornadas sirven de muestra. Ante el Villarreal B hizo cuatro cambios (Fidalgo, Diego Gómez, Kevin y Chiki), contra el Teruel realizó hasta seis (Lucho, Perejón, Fran Vélez, Nil Jiménez, Edgar Alcañiz y Calderón), frente al Europa fueron otros seis (Marc Jurado, Rubén Serrano, Nacho, Fidalgo, Ander Martín y Luismi), ante el Eldense las modificaciones fueron dos (Perejón y Nacho Sánchez) y frente al Betis Deportivo fueron otras cuatro (De Blasis, Alcañiz, Calderón y Kevin). Solo Imanol Baz ha sido titular en las 14 jornadas disputadas y hasta 21 jugadores distintos han estado en algún once inicial. Mirando a la zona alta, el Europa ha tenido 18 titulares diferentes, 17 el Teruel, y 16 el Sabadell.

2 Adrián Colunga siempre tiene distintos planes de partido y va modificando sus sistemas y las posiciones de los jugadores

Tampoco es nada fácil anticipar los planes de Adrián Colunga de un partido a otro porque siempre adapta el sistema o cambia alguna posición. Se han visto esquemas con cuatro centrocampistas y sin '9' puro (en Copa ante el Antequera), con tres en el medio y con un delantero (Betis Deportivo), con dos delanteros y uno partiendo desde la banda (Nàstic), un 4-2-3-1 cambiante al 3-1-4-2 en fase ofensiva, un 3-4-2-1 fijo ante el Teruel o un 4-3-3 en El Maulí o ante el Cádiz. Sekou ha sido central y mediocentro, Antonio David mediocentro e interior, Mier lateral derecho e izquierdo, Bustos extremo y carrilero, Palmberg ha ocupado la segunda punta y las dos bandas y Pedro Benito juega en el frente del ataque.

3 Los albinegros son un bloque bien organizado y solo tres equipos del grupo han encajado menos goles hasta ahora

El FC Cartagena se ha caracterizado por su buen funcionamiento como bloque, que se traduce en sus buenos números defensivos. En 14 partidos ha recibido 11 goles. Solo tres equipos del Grupo 2 de Primera Federación han encajado menos. Además, ha mantenido su portería a cero en ocho ocasiones, más de la mitad de los encuentros. Más allá de todos los cambios antes citados que puede realizar en las alineaciones, se mantiene siempre ordenado ya sea presionando o esperando un poco más en un 4-4-2 sin el balón ante posesiones rivales más largas en las que no concede espacios con facilidad.

4 El Real Murcia ha encontrado la pegada y ha metido dos o más goles en cinco de los últimos seis partidos oficiales

Colunga siempre ha hablado de la valía de sus jugadores y hasta Joseba Etxeberria defendió que en su plantilla había gol. Pero cuando el técnico vasco fue destituido, el Real Murcia solo sumaba seis tantos en nueve jornadas. Sin embargo, con Colunga el equipo ha metido al menos dos goles en cuatro de las últimas cinco jornadas (11 en total) rematados por las tres dianas en 45 minutos que le metió al Cádiz en la Copa hace pocos días. El equipo ahora tiene pegada. No solo por la cantidad, sino porque también está decantando partidos al aprovechar la primera gran ocasión que tiene a diferencia de sus rivales, como ante el Antequera o el Alcorcón.

5 El balón parado, una gran solución en partidos igualados que es un problema para el FC Cartagena y el Real Murcia

En partidos tan intensos y equilibrados como los derbis, todo detalle cuenta. Y en el fútbol en general el balón parado siempre puede marcar diferencias. No está siendo tampoco una cuestión irrelevante para ambos equipos. El FC Cartagena encaja poco goles, pero muchos están llegando en jugadas de estrategia. De esos 11 tantos recibidos, hasta seis, más de la mitad, han sido desde un córner (cuatro), una falta lateral (uno) o de penalti (uno). No querrá descuidarse otra vez ante un Real Murcia que, por su parte, aún anda bajo mínimos en la pizarra ofensiva. Todavía no ha marcado en un saque de esquina y apenas cuenta con un gol en una falta, otro en un saque de banda y una pena máxima transformada.