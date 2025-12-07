FC Cartagena-Real Murcia, una rivalidad que también se sentirá en las dos plantillas

Los derbis no se pueden explicar. Hay que vivirlos para entenderlos. Y el FC Cartagena-Real Murcia ya se 'juega' desde hace días, con las ... aficiones celebrando victorias y con cánticos al gran rival. Son los que más lo sienten, los que hacen que un partido así vaya más allá de los 90 minutos reglamentarios. Pero para algunos jugadores también es una cita muy especial. Futbolistas de la tierra que defenderán unos colores u otros. Y mañana lunes no será una excepción. Los albinegros Alfredo Ortuño y Jhafets Reyes y los granas Pedro León, Andrés Carmona y Jorge Sánchez tendrán el privilegio y la responsabilidad. LA VERDAD ha podido hablar con ellos pocas horas antes del gran duelo regional.

Jhafets (Cartagena, 19 años) es el futuro del FC Cartagena. Así lo cree el club albinegro, que le ha renovado hasta 2028. Actúa como tercer portero del primer equipo y sigue formándose en el filial en Tercera Federación. «Mis amigos, mi familia… Todos hablan ya del derbi. Están supermotivados y yo, el triple», reconoce. Es el único cartagenero de la plantilla. «Todos los días en los que me cruzo a alguien me dicen cosas del partido. La gente está muy animada y nosotros queremos darle una alegría», admite. No es del todo inexperto en estos partidos. Ya lo ha jugado en la cantera: «Con el División de Honor y con el filial esa rivalidad se veía mucho. Salías más motivado. Tenía en la cabeza que había que ganar sí o sí. Se notaba bastante la tensión en el campo, pero hay que saber manejarla».

En el caso de Ortuño (Yecla, 34 años) se ha ido convirtiendo al cartagenerismo. Ya es su quinta temporada en el club. Ha vivido lo mejor y lo peor y ahí sigue. En Liga es suplente, pero ante el Valencia hizo el gol que invitó a soñar en Copa. Tuvo que hacer carrera fuera de la Región y una breve pero prolífica etapa en La Hoya Lorca le catapultó al fútbol profesional: Girona, Granada, Las Palmas, Real Zaragoza, Mallorca, Cádiz, Real Oviedo… Hasta llegar al FC Cartagena. Por fin encontró la estabilidad y es capitán. «Que vayas a entrenar y veas colas a mitad de semana comprando las entradas ya te dice lo que se está respirando», comenta. El campo apunta al lleno y unos 2.000 murcianistas también viajarán. «Los aficionados son los que hacen grandes estos partidos», subraya.

El Real Murcia tampoco estará faltó de experiencia, ni mucho menos. La de Pedro León (Mula, 39 años) es una situación curiosa. El lunes se pondrá en la piel de un novato rozando la cuarentena. Nunca jugó un partido oficial entre los dos grandes equipos de la Región. «A estas alturas de mi carrera se vive diferente, pero con la ilusión de darle una alegría a la afición». Además, viene de ser titular por primera vez este curso y con una asistencia en la gran noche de Copa del Rey ante el Cádiz. «Cuando la gente celebra la victoria del otro día te piden la siguiente, y siendo un derbi lo hacen con más ganas. Tenemos esa responsabilidad», asume.

Los nervios previos

De la veteranía del '14' se pasa a la juventud. Como la de Andrés (Murcia, 22 años). Un futbolista que regresó a casa tras pasar por el Real Madrid o el Almería para jugar en el Imperial, pero que rápidamente se convirtió en uno más en el primer equipo. Por tercer año ha vuelto a formar parte de la plantilla, teniendo minutos como central zurdo y también como lateral. «Es el típico partido que por los nervios que tienes dentro te gustaría que se llegara lo antes posible», reconoce antes de un partido que no se jugará hasta el lunes.

El último murciano grana ha sido toda una revelación. Jorge (Murcia, 21 años) ha pasado en menos de un mes del Imperial a debutar con el primer equipo. Hasta ha dado una asistencia. «No es lo mío, no estoy acostumbrado pero ojalá sean muchas más», admite antes de señalar que «intento llevarlo con la máxima naturalidad posible. Sé que es una situación extraordinaria para mí y estoy muy contento por la oportunidad». Atrás quedan ya esos partidos en los que él era uno de los que animaban en la grada: «Recuerdo el derbi en la Nueva Condomina con un gol de Víctor Meseguer en el minuto 90».

Más de una docena en 2019

Los cinco son los máximos exponentes de un derbi que siempre tiene alguna representación local. En el FC Cartagena-Real Murcia de la 2011-12, el último derbi en jugarse en Segunda División, estuvo Mariano Sánchez como albinegro y Óscar Sánchez, Mario Marín e Isaac Jové, en Cartagena desde muy niño, como granas. En la 2015-16, en el reencuentro, Fernando, Armando y Arturo estuvieron en el Murcia, con Sergio Jiménez y Manzanares con el Cartagena. En la campaña 2017-18, el último triunfo del Cartagena en un derbi, Armando, Aquino, Josema, Chumbi y Juanma sufrieron la derrota ante el equipo de Antonio López. Y en el último duelo en la 2019-20, también la última victoria grana, los locales tuvieron hasta 11 jugadores de la Región más Adrián Hernández en el banquillo: Antonio López, Edu Luna, Iván Pérez, Meseguer, Armando, Juanma, Josema, Chumbi, Peque, Manolo y Juanra. Por su parte el Cartagena contó con Verza, natural de Orihuela pero nacido en Murcia, y Jesús Carrillo.

Ahora toca un nuevo derbi y, volviendo al presente, pocos quieren hablar de favoritos entre el FC Cartagena, cuarto clasificado, y el Real Murcia, quinto. «No te podría dar un punto clave para haber cambiado la dinámica. Siempre hemos dado el 100%, pero alguien tocó una tecla y las cosas han empezado a rodar. Todos nos hemos empezado a sentir un poco más cómodos. Sobre todo hemos sentido menos inseguridad», comenta el grana Andrés. Por su parte, el albinegro Jhafets revela que «una cosa positiva que tenemos es el grupo. El equipo ha encajado rápido. Ya somos una familia». El partido ya se siente.