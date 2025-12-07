La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jhafets, Pedro León, Andrés, Ortuño y Jorge.

FC Cartagena-Real Murcia, una rivalidad que también se sentirá en las dos plantillas

Los albinegros Jhafets y Ortuño y los granas Pedro León, Andrés y Jorge son los jugadores de la Región que representarán a cada equipo

David Soria

David Soria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:38

Comenta

Los derbis no se pueden explicar. Hay que vivirlos para entenderlos. Y el FC Cartagena-Real Murcia ya se 'juega' desde hace días, con las ... aficiones celebrando victorias y con cánticos al gran rival. Son los que más lo sienten, los que hacen que un partido así vaya más allá de los 90 minutos reglamentarios. Pero para algunos jugadores también es una cita muy especial. Futbolistas de la tierra que defenderán unos colores u otros. Y mañana lunes no será una excepción. Los albinegros Alfredo Ortuño y Jhafets Reyes y los granas Pedro León, Andrés Carmona y Jorge Sánchez tendrán el privilegio y la responsabilidad. LA VERDAD ha podido hablar con ellos pocas horas antes del gran duelo regional.

