Cartagena-Murcia: el partido capaz de curar todas las heridas levanta el telón

Hacer una cábala o un vaticinio de cuál será el resultado final del encuentro que va a medir al Fútbol Club Cartagena y al Real ... Murcia esta tarde (18.15 horas) es, como mínimo, arriesgado. Y eso que, teóricamente, los granas llegan mejor a este derbi que no se disputaba en el Cartagonova desde el 7 de abril de 2019, cuando un gol de Chumbi en las postrimerías empató un duelo que pintaba albinegro después del gol inicial de Santi Jara. Los últimos 7 puntos de 15 posibles del conjunto cartagenero, mejor posicionado en la tabla que su rival, no condicionan esta gran batalla entre vecinos, ya que los de Javi Rey llegan reforzados tras vencer en la última jornada liguera al filial del Betis y poner contra las cuerdas a un equipo de Primera como el Valencia en la Copa del Rey.

Eso sí, los albinegros reaparecerán más cansados, con un día menos de descanso que su rival, aunque con una plantilla muy entonada con un grupo amplio de futbolistas enganchados a la idea y la propuesta de un entrenador que no se casa con nadie y que mantiene en secreto sus equipos titulares hasta poco más de una hora antes del partido. Quizás ése, la pluralidad, sea uno de los grandes secretos de un Cartagena que, ante el mejor enemigo posible, busca curar sus heridas y espantar cualquier atisbo de duda.

Tras tres victorias consecutivas en casa, el Cartagena cedió demasiados puntos en las últimas visitas ligueras del Villarreal B y el Eldense, que les impidieron sumar 5 de los 6 puntos en juego. No obstante, el Efesé es el séptimo mejor local del grupo 2 y el equipo grana, pese a la mejoría colectiva, todavía no es el visitante de campañas pasadas.

Los granas han mejorado a domicilio desde la llegada de Colunga, pero los de Javi Rey solo han perdido una vez en su estadio

La progresión del Real Murcia de Colunga en esta liga ha sido contraria a lo que ha hecho el Cartagena. Con Etxeberria el conjunto grana firmó un arranque liguero errático, pésimo, aunque el técnico ovetense recondujo la situación alcanzando cuatro victorias en los últimos cinco duelos ligueros, además del pase en dos eliminatorias coperas que también han supuesto un empujón hacia arriba en la autoestima de un grupo de futbolistas que están con la flecha para arriba y han perdido el miedo a meter la pata.

De hecho, los granas buscarán en el Cartagonova su tercera victoria liguera seguida, y también la tercera como visitante, tres puntos que le permitirían alcanzar a su rival y presentar su candidatura real a la lucha por el ascenso a Segunda. Una victoria albinegra, por contra, desinflará el globo grana y distanciará a su adversario a seis puntos antes de que los granas reciban en casa al Sabadell y al Europa, otros dos equipos que también están asentados en la zona alta de la tabla.

Eso sí, la misión del Real Murcia no será fácil ya que en sus seis visitas ligueras a Cartagena en el siglo XXI, solo dos, la de 2011 y 2017 con Vicente Mir e Iñaki Alonso en el banquillo, respectivamente, acabaron con victoria visitante. De las seis, tres tuvieron un resultado favorable para un Cartagena que hoy pretenderá hacer bueno el factor campo, aunque tendrá en contra a cerca de tres mil granas que sueñan con salir con tres puntos del Cartagonova.

El central Fran Vélez apunta a volver a la convocatoria después de su lesión en Teruel hace ya un mes

Rubén Serrano

Fran Vélez apunta a ser la única y gran novedad en la convocatoria del partido de esta tarde (Cartagonova, 18.15 horas) contra el Real Murcia. El entrenador Javi Rey ha citado a la toda la plantilla a las 16.15 horas en el hotel Posadas de España y ahí decidirá los descartes, aunque todo apunta a que el central tarraconense formará parte de la lista definitiva después de un mes de baja.

El defensa de 34 años completó la semana de entrenamientos esta semana y pudo entrar en la lista del pasado jueves frente al Valencia, aunque finalmente se quedó fuera, quizá pensando en el derbi. Tanto el sábado como ayer domingo trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros, lo que hace prever que Vélez podría reaparecer en una convocatoria.

El central de Tarragona estaba llamado a ser uno de los futbolistas capitales de esta temporada, y uno de los referentes de la defensa albinegra. Sin embargo viene arrastrando lesiones musculares desde la pretemporada, enlazado además con otros problemas físicos en su anterior club (el Aris de Salónica), que de momento solo le han permitido participar en un partido y medio.

La última vez que Vélez se vistió de corto fue hace exactamente un mes, cuando debutó en la liga como titular y con el brazalete de capitán en Pinilla. El tarraconense aguantó poco más de media hora en el campo, cuando sufrió un nuevo percance en forma de lesión, esta vez una rotura muscular en el bíceps femoral. Anteriormente completó los noventa minutos en la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Puente Genil.

Javi Rey tiene como centrales a Rubén Serrano e Imanol Baz, además del comodín del centrocampista gallego Alejandro Fidalgo.

Alex Schalk, la estrella ante el Cádiz en la Copa del Rey, no estará esta tarde en el Cartagonova

Adiós a uno de los misterios previos al derbi. Alex Schalk, el holandes que sacó de su chistera grandes minutos de fútbol en el choque copero ante el Cádiz, no estará en el duelo del Cartagonova debido a unos problemas musculares que le dejarán en el dique seco un par de semanas. Por lo tanto Colunga, que tampoco podrá contar con Moyita una semana más, tirará para la medular de otros futbolistas como Juan Carlos Real, Ekain, Isi Gómez, Antonio David o Palmberg, que también podría partir, como en los últimos partidos, desde la parte derecha del ataque grana, acompañando arriba a David Flakus y a Pedro Benito, actualmente el futbolista más en forma del cuadro grana.

La duda en la medular radica en la presencia o no de Sekou, que transformaría al Real Murcia en un equipo más defensivo. El preparador grana podría apostar de inicio en el mismo once por Ekain y Juan Carlos Real, y situar junto a ellos a Antonio David, una pieza importante para el ovetense desde que se hizo cargo de la primera plantilla grana. En la parte de atrás también hay incógnitas que despejar de cara al choque del Cartagonova. Como la del lateral izquierdo, donde Adrián Colunga podría apostar por Jorge Mier, más fiable defendiendo, en vez de por Cristo Romero o Andrés López. Además, los 45 minutos de Alberto González el pasado miércoles en la Copa del Rey fueron un anticipo y una señal de que el asturiano podría acompañar a Héctor Pérez en el centro de la zaga grana en detrimento de un Jorge Sánchez con menos horas de vuelto en partidos de alta intensidad como el que se disputará hoy.

Además, Gazzaniga podría volver a la titularidad en la portería de cara a un duelo que va a poner a prueba la fiabilidad de un Real Murcia con mejor cara que hace un mes.