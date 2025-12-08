La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Calderón, Chuca, Kevin Sánchez y Luismi Redondo ensayan faltas directas en la parte final del entrenamiento de ayer en el estadio Cartagonova. Entrenamiento del Real Murcia ayer en el Enrique Roca Antonio Gil | Andrés Molina / AGM

Cartagena-Murcia: el partido capaz de curar todas las heridas levanta el telón

Una victoria del Efesé distanciará a los granas a seis puntos y espantará las dudas albinegras; un zarpazo visitante meterá a los de Colunga de lleno en la lucha por el ascenso

José Otón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:16

Hacer una cábala o un vaticinio de cuál será el resultado final del encuentro que va a medir al Fútbol Club Cartagena y al Real ... Murcia esta tarde (18.15 horas) es, como mínimo, arriesgado. Y eso que, teóricamente, los granas llegan mejor a este derbi que no se disputaba en el Cartagonova desde el 7 de abril de 2019, cuando un gol de Chumbi en las postrimerías empató un duelo que pintaba albinegro después del gol inicial de Santi Jara. Los últimos 7 puntos de 15 posibles del conjunto cartagenero, mejor posicionado en la tabla que su rival, no condicionan esta gran batalla entre vecinos, ya que los de Javi Rey llegan reforzados tras vencer en la última jornada liguera al filial del Betis y poner contra las cuerdas a un equipo de Primera como el Valencia en la Copa del Rey.

