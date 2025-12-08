Atrasos, deudas y cuentas pendientes en los tribunales

El primer derbi regional en seis años también tiene una vertiente que en algunos casos ha llegado hasta la justicia. Entrenadores, jugadores y hasta directivos ... del Real Murcia y del FC Cartagena tienen en la actualidad causas pendientes que resolver y reclamaciones por la vía judicial que esperan resolver lo antes posible.

Este miércoles, de hecho, el Real Murcia tiene juicio con Gustavo Munúa. El entrenador del Cartagena durante una temporada y media reclama a la entidad grana nada menos que 1,3 millones de euros, lo que entiende que le corresponde por los servicios prestados durante su breve estancia en el banquillo de la capital (11 partidos), el completo de esa temporada 2023/24 e hipotéticos emolumentos que iba a cobrar en el supuesto de lograr metas deportivas con la entidad pimentonera, como el ascenso al fútbol profesional.

En el verde del Cartagonova, esta misma tarde, habrá un jugador que también ha llevado a los tribunales al Real Murcia. Es el centrocampista Pablo Larrea, actualmente en las filas del Cartagena como indiscutible en los planes de Javi Rey, que fue despedido por la entidad grana en febrero de este año, cuando aún le restaban unos meses de contrato. El madrileño puso entonces rumbo al Algeciras, recuperó sensaciones, rechazó continuar allí y el pasado verano se incorporó a las filas del Cartagena. Precisamente por ese despido se ha llegado a juicio.

Quien también tiene cuentas pendientes, en este caso con el Cartagena, es Felipe Moreno. El presidente del Real Murcia puso 2,8 millones de euros, aproximadamente. Es un préstamo personal que el club albinegro le debe al cordobés, que puso ese dinero con intereses para cubrir agujeros económicos generados tras la finalización de la temporada 2021/22. En un borrador inicial se pactó el cobro de esa cantidad mediante avales antes del 30 de mayo de 2027. La letra pequeña del documento estipula que en caso de no asumirse la propiedad regresaría a manos de Duino Inversiones, la empresa que controla al 85% un estrecho colaborador del presidente grana: Fernando Carreño.

Además del reencuentro de Pablo Larrea con la afición grana, el derbi de esta tarde también supone la vuelta de Juan Carlos Real a la que fue su casa. El gallego defendió la elástica albinegra hasta que en el verano de 2024 rompió su vínculo y fichó por el Real Murcia. Las partes pactaron una rescisión anticipada, pues estaban unidas hasta el 30 de junio de 2026. Este diario intentó sin éxito conocer si se acordaron pagos con posterioridad al fichaje de Real por el cuadro grana, y si existió algún atraso, pero no obtuvo respuesta por ninguna de las partes implicadas.