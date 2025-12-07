La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Segunda Federación

El Antoniano frena la euforia del Lorca Deportiva (3-1)

Pedro Re

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:04

Comenta

El Lorca Deportiva acabó en Lebrija una racha de triunfos que había durado siete jornadas. El Atlético Antoniano se mostró superior durante gran parte del encuentro y aprovechó con contundencia los errores defensivos del cuadro lorquino, que acusó un mal inicio y una desconexión fatal tras el descanso (3-1).

El choque comenzó cuesta arriba para los visitantes. El Antoniano salió más intenso y, a los trece minutos, encontró premio a su insistencia. En una acción a balón parado, mal defendida por el Lorca Deportiva, la zaga no logró despejar con claridad y, tras dos peinadas consecutivas en el área, Álex Revuelta batió a Ernestas para adelantar a los sevillanos.

La respuesta visitante fue tímida; apenas un remate alto de Andrés Carrasco inquietó la portería local. Con ventaja mínima, pero con dominio territorial, el Antoniano se marchó al descanso dejando mejores sensaciones. En la reanudación, el Lorca Deportiva reaccionó con un gol tempranero de Sergi Monteverde, que devolvió la esperanza y parecía cambiar la dinámica del duelo.

Desconexión defensiva

El impulso en esta ocasión se transformó en precipitación. En apenas cinco minutos, dos errores graves en la salida y en las marcas condenaron al conjunto lorquino. Otero primero, y posteriormente Álex Fernández, aprovecharon las facilidades defensivas para sentenciar el encuentro con el 3-1 definitivo.

El Lorca Deportiva, superado en muchas fases y vulnerable atrás, sufrió una derrota que frena su extraordinaria racha. Toca reiniciar y centrar todas las energías en el derbi de la próxima jornada ante el Águilas, un duelo clave para comprobar si el tropiezo de Lebrija es solo un paréntesis o un aviso serio en el camino del equipo.

