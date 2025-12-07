El Águilas se consolida en el liderato tras superar al Unión Malacitano en El Rubial

Pedro Re Águilas Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

Victoria de enorme valor competitivo para el Águilas ante el Unión Malacitano, segundo clasificado y hasta la fecha su perseguidor más inmediato. Con este triunfo, el conjunto costero amplía su ventaja al frente de la tabla y afrontará su próximo compromiso frente al Lorca Deportiva en el estadio Artes Carrasco con una renta de cuatro puntos.

Águilas FC Salcedo; Johan Terranova, José Mas (Espinosa, 80) Uri, Antonio Sánchez, Mario Abenza, Aitor, Javi Pedrosa (Javi Soto, 80), Pipo (Keita, 58), Ángel López (Ebuka, 69) y Mateo Enríquez (Chris Martínez, 58). 2 - 0 Unión Malacitano Héctor Oliva; David Gómez, Víctor Mena, Rivera, Mario Gómez (Rafa de Vicente, 71); Guille Bernabeu (Yeray 54), Armando, Jaime Santos, Karim (Miguel Pérez, 71), Josema Raigal y Mike Ceballos (Francis Ferrón, 54). Goles: 1-0, minuto 38, Pipo. 2-0, minuto 53, José Más.

Árbitro: Joan Masip Vidal (Comité Catalán). Amonestó a Antonio Sánchez, Espinosa y Armando.



El primer tiempo comenzó con alternancias en la posesión, pero sin llegadas de verdadero peligro en ninguna de las áreas. La ocasión más clara la generó el Unión Malacitano en el minuto 17, cuando un remate de Josema Raigal rozó el poste de la meta defendida por Salcedo. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Adrián Hernández incrementó su presión y ganó metros. Ese dominio se tradujo en el primer gol a siete minutos del descanso: Pipo aprovechó un balón suelto en la frontal y, completamente libre de marca, conectó un disparo preciso que se alojó en la escuadra. Con esa mínima ventaja se llegó al intermedio (1-0).

Tras el paso por vestuarios, el Águilas reforzó su control del partido y encontró premio nuevamente en el minuto 53. El lateral José Mas desbordó por su carril, penetró en el área y definió con un tiro raso tras una indecisión entre el guardameta y la defensa del Unión Malacitano. El técnico visitanteJosé Miguel Campos dio entrada a Yeray y Francis Ferrón para revitalizar el ataque. Los cambios surtieron efecto y los visitantes tuvieron mayor dominio, generando varias aproximaciones peligrosas. La más destacada fue un remate de Ferrón que se marchó rozando el poste.

Ya en el tiempo añadido, el Unión Malacitano dispuso de un penalti para acortar distancias, pero Salcedo detuvo el lanzamiento y evitó cualquier atisbo de sufrimiento final. Victoria justa y trabajada para el Águilas, que consolida su liderato.

