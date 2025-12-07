El Alhama pierde en el último minuto y prolonga su mala racha

Pedro Re Lorca Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:58 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

La quinta derrota consecutiva del Alhama ElPozo confirma el difícil momento que atraviesa el equipo de Jovi García, que volvió a dejar escapar puntos en casa frente a un FC Badalona más sólido, más ordenado y, en líneas generales, superior durante prácticamente todo el encuentro. El conjunto murciano no solo se vio superado en cuanto a claridad de ideas, sino que evidenció una preocupante falta de profundidad y de capacidad para generar verdadero peligro en el área rival. El partido era de una importancia capital, puesto que el rival llegaba con cuatro puntos más en la clasificación y, con esta victoria, deja a siete a las azulonas.

Alhama Elena de Toro; Mariana (Patri, 82), Aitana, Judith, Astrid; Carla, Anita, Encarni (Kuki, 61), Gestera (Estefa, 87), Belén (Vega, 87) y Pinel (Yiyi, 46). 0 - 1 Badalona María; Itzi, Paula (Kullshi, 76), Pujadas, Cubedo, Irina (Ana, 62), Majarín, Llompart, Julve; Banini y Chamorro. Árbitra Alicia Espinosa Ríos.

Gol: 0-1. M. 89. Chamorro.

Incidencias: Artés Carrasco de Lorca, 500 espectadores.

El Alhama ElPozo reclamó penalti en el minuto 23 tras una caída de Mariana Díaz, acción que obligó a la colegiada, Alicia Espinosa, a consultar el VAR. Después de revisarla, la árbitra decidió desestimar la pena máxima, una resolución que añadió cierta tensión pero que no cambió la dinámica general del encuentro.

A partir de ahí, fue el Badalona quien dispuso de la ocasión más clara de la primera mitad: Chamorro se plantó sola ante Elena de Toro, que respondió con una parada de mucho mérito. Fue, sin duda, la acción más destacada de un primer tiempo anodino, sin continuidad en el juego y con dos equipos muy lejos de su mejor versión ofensiva.

La segunda parte confirmó la tendencia que se había intuido en los minutos finales del primer acto. El conjunto catalán salió con más determinación, presionó con mayor agresividad y encontró espacios para llegar con peligro. El dominio visitante se hizo evidente, mientras que Alhama ElPozo continuó sin capacidad de reacción, sin presencia en campo contrario y sin generar un solo disparo entre los tres palos.

En el minuto 72 fue el Badalona quien pidió penalti tras una caída en el área. La jugada se revisó, pero nuevamente la colegiada decidió no señalar infracción, manteniendo el encuentro en un equilibrio cada vez más frágil para las locales. Sin embargo, la resistencia del Alhama terminó por quebrarse en el peor momento posible: en el minuto 89, el conjunto visitante logró el gol de la victoria, un tanto que hizo justicia. Marcó Chamorro.

El pitido final certificó una derrota dolorosa para el Alhama ElPozo, que se encuentra inmerso en una dinámica muy preocupante, sin claridad en ataque, sin capacidad de reacción y sin la contundencia necesaria para competir con garantías.

Temas

Fútbol femenino