Bernat Canut, del Honozo Global Jairis, el entrenador de moda en España

Que el Honozo Global Jairis sea el equipo de moda en el baloncesto español no es para menos. La pasada Copa de la Reina está considerada casi por unanimidad por todo el mundillo del deporte de la canasta como la mejor de siempre, y no es para menos. Fue celebrada en una ciudad de baloncesto femenino como es Zaragoza, las gradas del Príncipe Felipe estuvieron a la altura los cuatros días, todos los partidos fueron retransmitidos por Televisión España y, por supuesto, sucedieron las sorpresas.

Porque el Hozono Jairis hizo que el tópico fuera real. Y por triple. Ganó a los tres mejores equipos contra todo pronóstico y esa osadía de recién llegado a una competición en la que debutaba ha hecho que esta Copa multiplicara su recorrido mediático.

Hay un máximo responsable para todo esto, y ese es Bernat Canut. Que todo lo que rezuma este Hozono Jairis sea frescura y atrevimiento es porque eso es lo que emana la figura del entrenador más joven de la Liga Femenina Endesa.

Nacido hace 35 años en La Seu d'Urgell, Canut estaba predestinado al baloncesto. Es lo que respiran la calles de este pequeño pueblo pirenaico, en donde le espera una merecida ovación dentro de dos semanas cuando su Jairis suba a las montañas por las que tanto gustaba pasear cuando sentía que debía meditar decisiones importantes en su visita al Cadí.

El plan A de Bernat

Haber sido criado allí no podía no convertirle en un enamorado de la naturaleza, en pleno Alto Pirineo y con la confluencia de los ríos Segre y Valira a tiro de caminata, como tampoco no hacer del baloncesto pasión y destino. Con solo 20 años y todavía cursando sus estudios de INEFC en Barcelona, ya tomó un puesto de responsabilidad en el Sedis, el club de basket de su localidad natal, dirigiendo su campus de verano, con 23 se sacó el curso de entrenador superior y con 28 asumió el banquillo del club catalán.

Fue en el primer equipo del Cadí La Seu donde conoció a su pareja, una Georgina Bahí que fue su jugadora y que, después de años de éxitos, le acompaña ahora en Alcantarilla como ya hiciera previamente en Gerona y Södertälje. Ni en casa le abandona el baloncesto, porque del trabajo se puede desconectar, pero nunca de la pasión.

Antagonistas durante una década, dos de los entrenadores más exitosos del baloncesto español como son Pablo Laso y Xavi Pascual coincidieron en señalar la necesidad de salir de casa para terminar de sentirse entrenador. Canut lo hizo en 2022 cuando asumió la dirección de un candidato a todo como el Girona, con el infortunio de sufrir una plaga de lesiones que siempre lastró sus aspiraciones.

El año pasado decidió redoblar esa apuesta de salir fuera y se fue hasta el lejano baloncesto sueco. Allí asumió la dirección del Södertälje, donde logró el doblete de Liga y Copa, ganadas con sobrada excelencia, y cuando el club sueco anunció que no saldría a competir en Europa, decidió volver a España. No le pidan conformismo a un 'millennial' cuando surfea la cresta de la ola.

Ese no conocer la resignación ha sido el punto en común que ha creado tan exitoso matrimonio entre el Hozono Jairis, un equipo campeón de Copa de la Reina en solo su tercera temporada en el escalón más alto del baloncesto nacional, y un técnico que cuando la selección española de Pepu Hernández y Pau Gasol fue campeona del mundo en 2006 aún no había terminado el instituto y, aun así, ya tiene ocho temporadas de experiencia como primer entrenador.

El recuerdo a Pié

De las cuatro temporadas que Canut pasó como asistente, las dos últimas fueron sirviendo a Joan Carles Pié, entre 2015 y 2017. A él le tiene considerado su «padre deportivo» y de él fue el primero de quien se acordó instantes después de este título con dedicatoria al cielo, pues Pié falleció en 2019 a la edad de 53 años después de una larga enfermedad. «Por las lecciones de vida, charlas eternas, viajes y risas. Por tantos aprendizajes y por haberme iluminado tantas veces. Descansa en paz, Joan Carles», serían las palabras de Canut en un último adiós compartido en X (antes Twitter) en su día.

