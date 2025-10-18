Víctor Requena y Pilar Arias conquistan la 10K del Puerto de Cartagena Abraham García (2º) y Juan Ramón García (3º) completaron el podio masculino; Mercedes Velasco y Llanos García se subieron al cajón en categoría femenina

F. P. Cartagena Sábado, 18 de octubre 2025, 23:35

La carrera solidaria Puerto de Cartagena 10K coronó este sábado a Víctor Requena y Pilar Arias, que se convirtieron en los ganadores de la décima edición de una de las pruebas deportivas más multitudinarias de la ciudad portuaria. El atleta del UCAM Cartagena fue el primero en cruzar la línea de meta tras hacer los 10 kilómetros en 32 minutos y 18 segundos (a tres minutos y 13 segundos el kilómetro). Junto a Requena se subieron al podio Abraham García, del CD Triatlón Albacete Res, segundo tras completar la carrera en 32 minutos y 54 segundos, y Juan Ramón García, del CA Mandarache Cartagena, tercero tras finalizar la prueba en 33 minutos y cuatro segundos.

Más de mil participantes

En categoría femenina, Pilar Arias, del Tri Infinity Móstoles, fue la primera mujer en cruzar la meta, con un tiempo de 38 minutos y 40 segundos. Quedó en el puesto 34 en la clasificación general. Completaron el podio femenina Mercedes Velasco, del CD Runtriton Cartagena, que fue segunda con un tiempo de 38 minutos y 58 segundos, seguida de Llanos García, del mismo club deportivo, tras completar el recorrido en 40 minutos y cinco segundos.

La cita, de carácter benéfico, arrancó con las pruebas de 5 kilómetros y de menores de edad antes de la carrera popular, que se llevó a cabo a las 18.30 horas, y llenó de color el puerto de Cartagena, el muelle Alfonso XII y lugares como el muelle de La Curra, fuerte de Levante, castillo Santa Florentina y la punta de San Antonio, entre otros.

La prueba, que en la edición de este año coincide con el 150 aniversario de la Autoridad Portuaria de Cartagena, está organizada por el Puerto, en colaboración con el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, la Armada Española, las empresas de la comunidad portuaria y el Club Deportivo Runtritón.

Más de un millar de personas, entre todas las categorías, se calzaron ayer las zapatillas para recorrer la fachada marítima de Cartagena procedentes desde distintos puntos de la geografía regional y del levante.

La entrega de premios se llevó a cabo en el muelle Alfonso XII e inundó de gente toda la zona del puerto, que ya espera para la undécima edición de una prueba especial cuya recaudación va destinada a diferentes asociaciones.