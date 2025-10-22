La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corredores en la Media Maratón de Lorca en una imagen de archivo,. Jaime Insa/ AGM
Carreras

La Media Maratón de Lorca recorrerá el centro de la ciudad el 2 de noviembre

Pedro Re

Lorca

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La Media Maratón Ciudad de Lorca alcanzará el próximo domingo 2 de noviembre su trigésimo séptima edición, reafirmándose como uno de los eventos deportivos más consolidados y emblemáticos del calendario atlético regional. La cita, que recorrerá las principales arterias del casco urbano lorquino, se desarrollará sobre un trazado llano y rápido de 21.097 metros (21K), apto tanto para corredores experimentados como para deportistas aficionados que buscan mejorar sus registros personales y calzarse las zapatillas para disfrutar de una gran jornada deportiva.

De forma paralela, se celebrará también la 'carrera saludable' de 10 kilómetros, que busca promover la participación popular y el fomento del deporte en todas las edades. Ambas pruebas están organizadas conjuntamente por la Asociación Deportiva Eliocroca y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca.

El circuito mantendrá el mismo formato de las últimas ediciones, con salida y meta en la avenida Europa. Desde allí, los participantes recorrerán un itinerario de ida y vuelta por la avenida Juan Carlos I, Jerónimo Santa Fe, avenida Adolfo Suárez y plaza del Trabajo. Se dispondrán puestos de avituallamiento, asistencia sanitaria permanente y un amplio dispositivo de voluntarios para garantizar el correcto desarrollo de la competición.

En la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, los tres primeros clasificados recibirán un premio económica de 600, 400 y 200 euros, respectivamente. Además, el reglamento contempla un sistema de incentivos económicos adicionales: el ganador o ganadora podrá alcanzar hasta 2.600 euros, siempre que se consigan marcas inferiores a 1 hora y 7 minutos en hombres o 1 hora y 16 minutos en mujeres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  5. 5

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  9. 9

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor
  10. 10 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Media Maratón de Lorca recorrerá el centro de la ciudad el 2 de noviembre

La Media Maratón de Lorca recorrerá el centro de la ciudad el 2 de noviembre