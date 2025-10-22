La Media Maratón de Lorca recorrerá el centro de la ciudad el 2 de noviembre

Pedro Re Lorca Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:15 Comenta Compartir

La Media Maratón Ciudad de Lorca alcanzará el próximo domingo 2 de noviembre su trigésimo séptima edición, reafirmándose como uno de los eventos deportivos más consolidados y emblemáticos del calendario atlético regional. La cita, que recorrerá las principales arterias del casco urbano lorquino, se desarrollará sobre un trazado llano y rápido de 21.097 metros (21K), apto tanto para corredores experimentados como para deportistas aficionados que buscan mejorar sus registros personales y calzarse las zapatillas para disfrutar de una gran jornada deportiva.

De forma paralela, se celebrará también la 'carrera saludable' de 10 kilómetros, que busca promover la participación popular y el fomento del deporte en todas las edades. Ambas pruebas están organizadas conjuntamente por la Asociación Deportiva Eliocroca y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca.

El circuito mantendrá el mismo formato de las últimas ediciones, con salida y meta en la avenida Europa. Desde allí, los participantes recorrerán un itinerario de ida y vuelta por la avenida Juan Carlos I, Jerónimo Santa Fe, avenida Adolfo Suárez y plaza del Trabajo. Se dispondrán puestos de avituallamiento, asistencia sanitaria permanente y un amplio dispositivo de voluntarios para garantizar el correcto desarrollo de la competición.

En la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, los tres primeros clasificados recibirán un premio económica de 600, 400 y 200 euros, respectivamente. Además, el reglamento contempla un sistema de incentivos económicos adicionales: el ganador o ganadora podrá alcanzar hasta 2.600 euros, siempre que se consigan marcas inferiores a 1 hora y 7 minutos en hombres o 1 hora y 16 minutos en mujeres.