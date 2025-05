Mario Molina gana al sprint el Corre por Lorca

Inma Ruiz Domingo, 11 de mayo 2025, 11:47 | Actualizado 13:10h. Comenta Compartir

La prueba solidaria Corre por Lorca demostró este domingo estar en plena forma. Organizada por el Ayuntamiento y el diario LA VERDAD cumplió su décimo quinta edición con 700 corredores inscritos en las distintas categorías y se agotaron los dorsales disponibles. Forma parte del circuito local de carreras populares, está considerada como una de las principales fiestas del deporte en la ciudad y centenares de personas animaron a los atletas en la línea de salida y meta.

El lorquino Mario Molina, del Club de Atletismo Puertas Lorca, se impuso en un emocionante sprint a sus dos seguidores más inmediatos y tardó 15 minutos y 52 segundos en completar el recorrido urbano de 5 kilómetros. Lucas García, del Club Atlético Salamanca, con una marca de 15 y 55 segundos fue el segundo clasificado y en tercera posición se situó Soufiyan Bourabia, del Grupo Palma Running, con 15 minutos y 57 segundos.

En categoría femenina la ganadora fue Wiam Ghanemi, del Grupo Palma Running, que realizó el recorrido en 19 minutos y 23 segundos. En segunda posición se situó Victoria Castiñeiras, de Tritandem, con 19 minutos y 36 segundos y la tercera Mawe Miñarro, del Club de Atletismo Puertas Lorca, con una marca de 19 minutos y 47 segundos.

Molina, en plena forma

Mario Molina, que se ha alzado con la victoria en numerosas ocasiones en esta carrera y es medallista en pruebas nacionales de 1.500 y 3.000 metros, hizo una carrera táctica, logró imponer un ritmo más lento en la primera parte del recorrido y aumentó la velocidad sobre todo en los últimos 300 metros. En declaraciones a LA VERDAD dijo sentirse satisfecho de encontrarse en plena forma y de ser «capaz todavía con 43 años de vencer a los niños de 25».

Un minuto de silencio

La carrera absoluta comenzó a las 10.30 de la mañana guardando un minuto de silencio por las nueve víctimas de los terremotos del 11 de mayo de 2011, de los que este domingo se cumplió el aniversario. La prueba deportiva fue fundada ese mismo año para recaudar dinero con destino a los damnificados por la catástrofe, pero con la ciudad ya reconstruida, la carrera popular se mantiene y pone el foco cada año en una causa benéfica distinta. En esta edición el dinero recaudado con las inscripciones irá a parar a la Asociación de Salud Mental de Lorca y Comarca, Asofem. Lo destinarán a ampliar las actividades deportivas que realizan los usuarios para mejorar su situación psicológica y su bienestar. Miembros de la asociación formaron parte del grupo de más de 50 voluntarios que colaboraron en la organización de la prueba. En el dispositivo de seguridad participaron Policía Local, personal de Emergencias y Protección Civil y Cruz Roja.

La línea de salida y meta se situó en la avenida Juan Carlos I, frente a la alameda de la Constitución, donde el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, ejerció de maestro de ceremonias y dio el pistoletazo de salida. Entre los corredores hubo rostros conocidos como los de los concejales del PSOE José Ángel Ponce e Isidro Abellán.

Tras la prueba absoluta se desarrollaron las carreras de petates, para que las no era preciso inscripción y que tuvo un recorrido de 100 metros. En la Infantil (sub 14), de 1.300 metros, se impuso Alberto García, de la Escuela Deportiva Municipal Huércal-Overa; en Alevín (sub 12), con el mismo recorrido, venció Adrián Guirao, del Grupo Running Palma; en Benjamín (sub 10), de 700 metros, ganó Isaac Pérez, de la Asociación Deportiva Eliocroca, y en Prebenjamines (sub 8) Mohamed Mendas. Por segundo año consecutivo se incluyeron las modalidades inclusivas. En la de personas con discapacidad psíquica participó Edison Javier Naula y en la de discapacidad visual, Kevin Méndez.

Temas

Lorca