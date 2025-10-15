El Cross de la Artillería vuelve con cambios en el recorrido

LA VERDAD Cartagena Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Cartagena vuelve a correr el Cross de la Artillería el 16 de noviembre. El popular evento deportivo cuenta con el impulso del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y las Fuerzas Armadas. El Regimiento de Artillería Antiaérea 73 (RAA73), con base en Cartagena, vuelve a desarrollar esta carrera en la ciudad tras suspenderse el año pasado como consecuencia de la labor del Ejército de Tierra en las inundaciones de Valencia. La dana los llevó tierras valencianas y la prueba tuvo que cancelarse.

En la presentación, celebrada ayer, se puso de manifiesto que el ya tradicional cross es un evento multitudinario, y una de las citas claves del calendario deportivo de la ciudad. Alrededor de 5.000 deportistas de todas las edades participarán en la 22ª edición de este evento deportivo que cuenta con dos principales carreras en categoría absoluta: el cross urbano de 6 kilómetros y la carrera al faro de Navidad de 14 kilómetros.

Junto al concejal de Deportes, José Martínez, también participó en la presentación del cross el director general de Deportes de la Comunidad Autónoma, Fran Sánchez, y el coronel jefe del RAA 73, José Ángel Úbeda. A la presentación asistieron también patrocinadores, asociaciones, clubes deportivos y participantes de la prueba, como muestra de que el Cross de la Artillería es un evento que involucra a toda la ciudad.

La carrera se suspendió el año pasado por la presencia del Ejército de Tierra en las inundaciones de Valencia

Los cupos máximos de participantes en cada una de las pruebas del Cross de la Artillería serán los siguientes: 1/4 de Milla (menores), 500 corredores; Milla (menores), 500 corredores. Cross Urbano, 2.000 corredores. Carrera a El Faro, 2.000 corredores. Las inscripciones se pueden realizar en la página web: 'www.lineadesalida.net'. Y presencialmente en Cartagena en El Corte Inglés (Departamento de Atención al Cliente). Estarán abiertas hasta el 5 de noviembre, fecha en la que quedarán cer. La entrega de dorsales se efectuará en el hipermercado Eurospar del Parque de la Rosa, C\ Juan Fernández n.º132, los días 12, 13 y 14 de noviembre en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas.

El día 15 se entregarán en las cocheras de Gobierno Militar, en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas y el día 16 podrán recogerse en el mismo sitio hasta media hora antes del inicio de cada carrera.

Este año, como principal novedad, los corredores del cross urbano y de la carrera del Faro atravesarán por primera vez el interior del parque de artillería, sede del Museo Histórico Militar. Además, se han añadido nuevos puntos de avituallamiento en el recorrido y se ha reubicado el escenario de entrega de trofeos en la Plaza Mayor, junto a la meta, para que los ganadores «se puedan sentir un poco más acompañados». También se instalará una barra solidaria cuya recaudación se donará a fines sociales.

Un euro de cada inscripción se destinará directamente a la Asociación Española Contra el Cáncer, y el resto de los beneficios se repartirán entre numerosas entidades locales como Cáritas, Astus, Autismo Somos Todos, la Hospitalidad de Santa Teresa o el Banco de Alimentos, entre otras.

Temas

Cartagena