La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Spencer Svejcar posando con el balón. BASKETBALLNYMBURK
Baloncesto

El Caesa firma experiencia europea con Spencer Svejcar

El estadounidense, que es internacional checo, llega a Cartagena tras competir en la máxima categoría de aquel país y también en la Eurocup

Pruden López

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:28

El Caesa tira la casa por la ventana en el periodo de refuerzo de la plantilla de cara a otra campaña en Primera FEB con el fichaje de Spencer Svejcar (Denver, 1994). El escolta de origen estadounidense es internacional por la República Checa y cuenta con experiencia en la Eurocup. Svejcar llega procedente del BK KVIS Parabudice de la liga checa donde ha disputado buena parte de su trayectoria profesional.

Este escolta comenzó su carrera con su etapa universitaria en Wyoming, perteneciendo al Laramie County Community College. Allí estuvo dos campañas, con sobresalientes porcentajes. Después se trasladó hasta Alaska, a la University of Alaska Anchorage en su última campaña universitaria. A pesar de sus buenos números, no fue drafteado para la NBA y probó suerte en la República Checa.

Su primer equipo en la liga checa fue el Parabudice. Allí llegó en 2017 con la ayuda de su pasaporte checo y debbido a su buen rendimiento inmediato tuvo la oportunidad de unirse al Nymburk, conjunto con el que jugó competición europea. La campaña pasada volvió al Parabudice antes de poner rumbo al Cartagena.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  2. 2 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  3. 3 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  4. 4 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  5. 5 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  6. 6

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  7. 7 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  8. 8 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  9. 9 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  10. 10 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Caesa firma experiencia europea con Spencer Svejcar

El Caesa firma experiencia europea con Spencer Svejcar