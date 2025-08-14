El Caesa firma experiencia europea con Spencer Svejcar

Pruden López Jueves, 14 de agosto 2025, 22:28 Comenta Compartir

El Caesa tira la casa por la ventana en el periodo de refuerzo de la plantilla de cara a otra campaña en Primera FEB con el fichaje de Spencer Svejcar (Denver, 1994). El escolta de origen estadounidense es internacional por la República Checa y cuenta con experiencia en la Eurocup. Svejcar llega procedente del BK KVIS Parabudice de la liga checa donde ha disputado buena parte de su trayectoria profesional.

Este escolta comenzó su carrera con su etapa universitaria en Wyoming, perteneciendo al Laramie County Community College. Allí estuvo dos campañas, con sobresalientes porcentajes. Después se trasladó hasta Alaska, a la University of Alaska Anchorage en su última campaña universitaria. A pesar de sus buenos números, no fue drafteado para la NBA y probó suerte en la República Checa.

Su primer equipo en la liga checa fue el Parabudice. Allí llegó en 2017 con la ayuda de su pasaporte checo y debbido a su buen rendimiento inmediato tuvo la oportunidad de unirse al Nymburk, conjunto con el que jugó competición europea. La campaña pasada volvió al Parabudice antes de poner rumbo al Cartagena.

