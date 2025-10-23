El público se hace cómplice de Ricardo Darín y Andrea Pietra en el Teatro Romea El patio de butacas lleno arropó a los actores argentinos durante el primer pase de 'Escenas de la vida conyugal'

LA VERDAD Murcia Jueves, 23 de octubre 2025, 00:13 Comenta Compartir

La expectación era máxima para ver a Ricardo Darín sobre las tablas del Teatro Romea y, por fin, este miércoles, acompañado de la también argentina Andrea Pietra, el deseo se hizo realidad. Con entradas agotadas desde que se pusieron a la venta –aunque algunos, con suerte, han podido adquirir en estos días una de las localidades con baja visibilidad del teatro, que también se han agotado–, la llegada a Murcia de 'Escenas de la vida conyugal' cumplió con las expectativas del público, que fue conociendo, a través de «un texto que lleva de la risa al drama», como defiende la compañía, la vida de un matrimonio a lo largo de los años.

Se podrá disfrutar de este magnífico tándem teatral también esta noche, el viernes, el sábado y el domingo

'Escenas de la vida conyugal' fue concebida por Bergman en 1973 como una miniserie para la televisión sueca, con Liv Ullman y Erland Josephson como protagonistas. Tras el éxito de la serie, se llevó después al cine, obteniendo premios como el Globo de Oro o el Bafta. En 1981, Bergman la estrenó asimismo en teatro y ahora, bajo la dirección de Norma Aleandro –primera dama de la escena argentina que, antes de dirigir esta versión protagonizó la obra en 1992 junto a Alfredo Alcón–, se puede disfrutar de nuevo sobre el escenario en un montaje con una escenografía que huye de los artificios para centrar la atención en los diálogos y las interpretaciones. Fernando Masllorens y Federico González del Pino son los encargados de la versión de esta obra producida por DG Entertainment con colaboración de Teatriming.

El público podrá disfrutar de este magnífico tándem teatral también esta noche, el viernes, el sábado y el domingo, cuando Pietra y Darín se despedirán de Murcia para viajar a Galicia, ya que la próxima semana actuarán en el Teatro Colón de La Coruña. Además, el 19 de noviembre, la obra volverá a representarse en Argentina.