Nueva prórroga para el Museo Paleontológico Miércoles, 8 agosto 2018, 02:44

El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, reconoció ayer que las obras del futuro Museo Paleontológico y de la Evolución Humana, no estarán terminadas a 31 de diciembre de este año, fecha fijada como tope para la entrega de las mismas, y que se establecerá una prórroga del plazo. Los trabajos, que están parados desde hace años, no se iniciarán, aseguró León, hasta que no se concrete el modo de gestión del museo, de carácter regional pero construido sobre suelo municipal. El encargado de realizar las obras es el Ayuntamiento, pero León insistió en que «lo que nos preocupa ahora es la gestión». Tanto él como la consejera de Cultura, Miriam Guardiola, asistentes ambos a la presentación de los resultados de la última campaña de excavaciones en la Sima de las Palomas, afirmaron que se encuentran en continuo diálogo y siguen trabajando para llegar a un acuerdo que defina el papel de cada una de las administraciones en la gestión del edificio, para cuya construcción la Comunidad concedió una subvención de 8 millones de euros. Según León, una vez alcanzado el acuerdo, para el que no hay fecha, se iniciarán los trabajos.