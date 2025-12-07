La Scala de Milán abre su temporada operística con la obra malditadel régimen soviético 'Lady Macbeth del distrito de Mtsensk', de Dmitri Shostakóvich, fue condenada al silencio duranteaños al ser considerada «caos en vez de música» por Stalin

Darío Menor Roma Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

Como cada año por estas fechas, los amantes de la ópera tienen una cita ineludible con el teatro de La Scala de Milán, que arranca este domingo su temporada con 'Lady Macbeth del distrito de Mtsensk', de Dmitri Shostakóvich, una obra censurada durante años por el régimen soviético. La 'prima' del coso milanés, el más importante del mundo de la lírica, constituye uno de los eventos culturales del año en Italia y se retransmite en directo por televisiones y cines en multitud de países.

El estreno, que tiene lugar el 7 de diciembre, día de San Ambrosio, patrón de Milán, congrega habitualmente en los palcos de La Scala a lo más granado de la sociedad italiana, aunque en esta ocasión faltarán tanto el presidente de la República, Sergio Mattarella, como la primera ministra, Giorgia Meloni. Tampoco estarán presentes dos célebres milaneses fallecidos en los últimos meses a los que era habitual ver en el teatro, como la cantante Ornella Vanoni y el diseñador Giorgio Armani, muy ligado a La Scala.

Resulta significativo que Riccardo Chailly, responsable de la dirección musical, haya elegido 'Lady Macbeth del distrito de Mtsensk' para que sea su última producción, pues se despide del coso milanés, siendo sustituido a partir de la próxima temporada por el surcoreano Myung-Whun Chung. La citada creación de Shostakóvich, fallecido hace justo medio siglo, está considerada por los expertos como una de las obras cumbre y políticamente más complejas del autor ruso, en la que afronta temas universales como la opresión femenina con una antiheroína como protagonista en el papel de Katerina Ismailova, que estará interpretada por la soprano estadounidense Sara Jakubiak.

Estrenada en 1934 y tras gozar al principio de un gran éxito, la obra cayó en desgracia después de que 'Pravda', el diario oficial del Partido Comunista, publicara un editorial anónimo pero atribuido al dictador Iósif Stalin, en el que se atacaba la creación de Shostakóvich calificándola de 'fracaso estridente'. El título del artículo, 'Caos en vez de música', ya era un preludio del silencio que iba a caer sobre ella en la URSS durante 26 años.

Chailly recupera 'Lady Macbeth del distrito de Mtsensk' en un momento de tensión cada vez mayor con Rusia, un país donde vuelve a imperar la censura al tiempo que ve cómo muchos de sus artistas tienen dificultades para actuar en los teatros europeos. El superintendente de La Scala, Fortunato Ortombina, que comienza este año su mandato, recordó en la rueda de prensa de presentación de la 'prima' de San Ambrosio la «importante relación» de La Scala con la cultura rusa, «capaz de trascender momentos de crisis política europea o global» como la actual. También defendió que la música «es absolutamente superior a cualquier contraste ideológico». De hecho, en el escenario coincidirá una estadounidense como Jakubiak con el bajo bielorruso Alexander Roslavets, el tenor ruso Yevgeny Akimov y el tenor uzbeko Najmiddin Mavlyanov.

Ortombina consideró que 'Lady Macbeth del distrito de Mtsensk' es una de las óperas «más sensacionales e importantes del siglo XX y de todos los tiempos». También es una obra que «ha sufrido demasiados años», por lo que optar por ella para la inauguración de la temporada en La Scala de Milán supone «una oportunidad» para que «recupere el tiempo perdido».