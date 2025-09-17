Espacio Norte acogerá a final de mes la cita murciana del festival I Love Reggaeton Este espectáculo ha agotado las entradas en las ciudades por las que ha pasado en España

El público disfruta en las primeras filas durante uno de los conciertos de I Love Reggaeton el pasado año en Murcia.

La gira nacional 2025 de I Love Reggaeton tiene una cita marcada en el calendario con el público de Murcia el próximo 26 de septiembre en Espacio Norte. A la Región llegará este festival tras haber estado en Ushuaia Ibiza diez días atrás. La gira nacional ha pasado este año por Valencia, Madrid, en el Arenal Sound, Marbella, Sevilla, Ibiza. Para el año 2026 la promotora ya ha anunciado que el festival realizará su primera fecha internacional en México.

El público murciano recibirá «el mayor espectáculo de nuestro país dedicado a revivir los primeros temazos y bailes del Reggaeton y el Electrolatino clásicos», aseguraron desde la organización. El cartel de I Love Reggaeton Murcia presenta la confirmación de artistas como Alexis y Fido.

Además, también harán bailar a los asistentes Jory Boy, Reykon, Joey Montana, Fuego, Carlitos Rossy, Sergio Contreras, La Nueva Escuela, Henry Méndez, Xriz, Lorna y Miguel Saez. El show contará con las sesiones de baile de Dame Más Gasolina Dj's.

El objetivo del festival, según la empresa organizadora, es «llevar la esencia del reggaeton a la creación de un 'show' tecnológico sin precedentes en nuestro país. El año pasado el público de Sevilla asistente al evento ya pudo comprobar en primera persona que I Love Reggaeton está a la altura de la creación de los 'shows' y las giras internacionales».

Sharemuisc!, la promotora musical que ha ideado este espectáculo, destaca que I Love Reggaeton rinde un «sentido homenaje a los primeros temas del reguetón que a nivel mundial se han convertido en un fenómeno de masas».

«El éxito de I Love Reggaeton, en todo el territorio nacional, se debe a la magia de combinar las actuaciones de los mejores artistas fundadores del reguetón a nivel mundial junto a un 'show' sin precedentes que pone al servicio de las emociones la combinación perfecta de los efectos audiovisuales con la sincronización de todo lo que pasa en el escenario en cada momento», asegura Felipe Menéndez, director general Sharemusic!

