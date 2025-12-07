¿Qué pasó con Micaela?

Carmen será la inquilina del Teatro Real de Madrid entre el 10 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, en la ... producción dirigida por la batuta de Eun Sun Kim. A pesar de que la propuesta de director de escena, Damiano Michieletto, nos transportará a la España de los años setenta, la ópera Carmen de George Bizet es atemporal por estar basada en el mito de la mujer fatal, tema recurrente en la historia de la Humanidad.

Sin embargo, como sucede en la ópera Turandot de Giacomo Puccini, la fuerza y el protagonismo del principal rol femenino en la obra de Bizet precisa de otro personaje como necesario contrapeso para comprender la personalidad de Carmen. En esta historia este papel lo representa la joven Micaela.

El contraste entre Carmen y Micaela se fragua en las calles de Sevilla, alrededor de la Fábrica de tabacos donde se sitúa un destacamento del Regimiento de los Dragones de Alcalá, en el que sirve como cabo Don José, amigo de la infancia de Micaela.

En la introducción del primer acto aparece la dulce y tímida Micaela buscando al militar que en ese momento no está de guardia en el puesto. Uno de sus compañeros le informa que José entrará en el siguiente turno, al tiempo que la atosiga con insinuaciones que la obligan a salir corriendo del lugar.

Cuando llega José al puesto de guardia, revisa y limpia su arma. En ese momento aparece la bella Carmen rodeada de muchachos. Él no le presta mucha atención, pero ella le lanza una flor que saca de su corpiño antes de incorporarse de nuevo al trabajo en la fábrica. José recoge la flor que ha caído entre sus pies y al percibir su olor, siente el escozor de una herida de bala.

Este es un instante clave de la ópera Carmen. La bella gitana que domina a la perfección su cuerpo, es feliz cuando vive el amor en libertad. Gracias a su irresistible sexualidad, atrae sin esfuerzo a los hombres y se muestra como una mujer individualista, libre de normas y astuta, vestida con ropas de colores rojo, blanco y negro, los propios de los naipes de la baraja del destino.

Enfrente tiene a José, un simple y tímido soldado navarro, con una infancia idílica en torno a su madre y a su novia Micaela. Su reprimida sexualidad se vuelve irrefrenable con el hechizo amoroso del aroma de la flor que le lanza Carmen.

Cuando Micaela le entrega a Don José la carta materna llena de amor, ya es demasiado tarde. La cigarrera sin reglas ha despertado en él una pasión que es incapaz de comprender y que va a destrozar su carrera militar y su honor.

De nada sirve el deseo de su madre de que se case con Micaela, las promesas de amor que intercambian entre ellos y la confianza de Micaela en que ha cumplido con el encargo de la bendición materna.

Carmen ha atrapado a Don José, que deserta del Regimiento de Dragones de Alcalá y huye con ella y resto de gitanos a la sierra, donde vive en un ambiente de robo, estafa, contrabando y juergas. Cuando Micaela corre el riesgo de presentarse en las montañas, esta vez lo hace como una mujer valiente y decidida a defender el amor piadoso, la moral, el honor y la familia. Consigue su propósito de rescatar a José del ambiente de perdición que le rodea abogando por una madre moribunda que desea despedirse de su hijo y aprovechando el desinterés de Carmen por el soldado.

José retorna a Navarra con Micaela, pero antes promete volver a por Carmen. Este es otro momento clave de la ópera, ya que simboliza la muerte de lo que representa Micaela, su redentora.

Ahora ya sabemos lo que pasa con Micaela. La crueldad de las historias de amor es consecuencia de que las pasiones de los protagonistas no perciben los terribles daños colaterales que sufren los corazones más nobles.