Antoñito Molina: «El público viene a mis conciertos a sacar fuerza para vivir»

Cádiz y Murcia son dos ciudades emparentadas entre sí por una cultura del espectáculo casi paralela. Ambas se enorgullecen de sus teatros históricos, el Romea ... y el Falla. La primavera murciana es la estación de las parrandas y las batucadas; febrero, el mes de las chirigotas, los coros y los cuartetos que recorren las calles de la Tacita de Plata, como denominan los más gaditanos su territorio, inundándolas de tradición y juerga. Este año, su embajador es el compositor y cantante roteño Antoñito Molina (Cádiz, 1988), que actuará en Murcia este sábado, 7 de junio, a las 21.30 horas en el Auditorio Víctor Villegas. El artista fue el escogido para dar el pregón del Carnaval de Cádiz, un reconocimiento «muy bonito, la cosa más grande que le puede pasar a un gaditano», asegura. El discurso lo hizo suyo transformándolo en cuatro composiciones muy festivaleras y cargadas de emoción, recopiladas después en un disco.

Antoñito desembarca en Murcia con su gira 'Me prometo', la continuidad de una temporada larga en los escenarios de los que apenas se ha bajado desde su anterior 'A la aventura tour', que culminó por todo lo alto en Madrid. Aún quedan unas pocas entradas disponibles para el único 'show' en directo del gaditano en la Región, donde 'promete' «ser feliz junto a la gente y hacerla feliz».

Concierto Cuándo y Dónde: Sábado, a las 21.30 horas. Sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas, Murcia.

Entradas: 30/40/50/80 euros.

–En esta ocasión presenta en Murcia su nuevo 'tour'. ¿Qué trae de nuevo esta gira?

–Llevamos muchas canciones y muchísimas ganas de compartir música con la gente. Somos niños soñadores que soñábamos con hacer canciones y ahora podemos hacer las nuestras en directo delante de un público: eso es lo mejor que hay. Traemos ilusión, nuevos instrumentos, nuevos sonidos más actuales y, sobre todo, mucha energía.

–Hace justo un año recorrió varios escenarios de la Región. ¿Nos está cogiendo cariño?

–Murcia es una parada obligatoria siempre porque hay un público increíble. Cuando fui la primera vez no me podía imaginar que me iban a recibir con tanto cariño, como si estuviera prácticamente en Cádiz, en mi casa. Yo creo que tenemos una raíz muy similar. Creo que a la gente de Murcia también le gusta todo el sonido andaluz; el pop andaluz con aire flamenco, con cajón, percusión... Le encanta todo lo que le suene a una fiesta familiar, por así decirlo.

–La gira anterior culminó en enero con un concierto en el Wizink Center de Madrid y enseguida se ha puesto otra vez en la carretera hasta diciembre. ¿Cómo está viviendo este momento?

–Pues muy intensamente. Con muchísima concentración en el trabajo. Simplemente puedo vivir ahora mismo para esto. Me están pasando muchísimas cosas bonitas que requieren de un compromiso al cien por cien.

–En su último disco, 'El Club de los soñadores', recopila temas ya lanzados. Aunque parece que consumimos música de forma rápida que olvidamos pronto, ¿diría que sus canciones se mantienen más en el tiempo, a la vista de su éxito?

–Esa pregunta habría que hacérsela al público a lo mejor, ¿no? Yo no te lo puedo decir. Creo que a mis conciertos la gente viene a recargarse las pilas, a llenarse de energía, a sacar fuerza para vivir y a cantar conmigo. Pero realmente tampoco te puedo responder yo. Lo único que puedo decir es «gracias por venir», que me hace mucha ilusión que los conciertos se llenen y que es un regalo.

–Prefiere definirse como compositor, pero con esta vorágine de conciertos, se aprecia más su faceta de cantante. ¿Se está llevando mucho material para componer de esta gira casi continua?

–Sí, yo siempre compongo. Lo hago en todas partes. Voy siempre con mi libreta, con mi guitarra y en cualquier lugar hago canciones, ya sea en el tren, en el coche... en cualquier sitio.

–¿Por qué cree que sus canciones llegan a tanta gente?

–La clave es no mentir. Decir la verdad y contar tu verdad. Y yo creo que cuando tú cuentas tu verdad esa verdad la siente todo el mundo como suya, porque a todos nos pasa, realmente, lo mismo.

–¿Cómo cree que está evolucionando su carrera?

–Estoy evolucionando al segundo nivel, que yo le llamo. El primer nivel es hacer las canciones y el segundo es interiorizarlas. Entonces ya lo que hago, más que cantarlas, es contarlas. Me gusta mucho que interpretemos las cosas y que hagamos que las personas sientan. No solo limitarnos a escribir las canciones y a cantarlas, sino también sentirlas.

–Su espectáculo busca, además, interactuar con el público. Actuará en varios auditorios como el Víctor Villegas, donde la gente está sentada. ¿En qué escenarios se siente más cómodo?

–Prefiero todos. Me gustan todos los escenarios y de cada uno me enamora una cosa diferente. En todos hago lo mismo. Si está la gente sentada, la levanto. Si está levantada, la siento. A mí me gusta divertirme y hacer disfrutar a la gente.