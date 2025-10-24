La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El editor y escritor Javier Castro Flórez (Plasencia, 1966), con algunos libros de su catálogo. Nacho García
Editor de Newcastle

Javier Castro Flórez: «Me he hecho una especie de cabaña mental viviendo en Corvera rodeado de pájaros»

Acaba de publicar con su editorial 'Mundo libresco', un libro «propagandístico» de la lectura con el que se ha dado cuenta de que ya no pierde el tiempo con las cosas que le cabrean

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:13

El pajarito que asoma en la portada de 'Mundo libresco', último libro escrito y publicado por el editor Javier Castro Flórez (1966) en Newcastle Ediciones, ... una editoral «pequeñita» [«con poco estamos felices; somos como un gato en un mundo de tigres»] que gestiona desde su piso de Corvera (Murcia), no es una licencia de la diseñadora gráfica de la portada, Cristina Morano. «Hace unos meses», contaba Castro Flórez en sus redes en abril, «estábamos de bajona ya que pensábamos que había que cerrar Newcastle. El último libro sería 'Mundo libresco' y Cristina diseñó un pájaro herido que sangraba sobre un libro. Como al final sobrevivimos a las bajas ventas el pájaro se curó en la nueva portada».

