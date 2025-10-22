La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Recreación mediante IA de los elefantes de colmillo recto caminando hace 100.000 años por dunas, estampa similar a la descubierta en Cabo Cope por los investigadores. Francisco Giles Muñoz

Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope

Rastros de elefantes, ciervos rojos, lobos y équidos en las dunas certifican que hubo un bosque húmedo hace 100.000 años en el litoral de la Región

Pepa García

Pepa García

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:56

Comenta

El sorprendente hallazgo fue fruto del «juego de la ciencia», lo describe Francisco Jiménez Espejo, geólogo del Instituto Andaluz de la Tierra del CSIC ... y uno de los autores de la investigación 'Nuevos yacimientos de huellas de vertebrados en los últimos depósitos dunares interglaciares de la costa de Murcia (sureste de España): ¿corredores ecológicos para elefantes en Iberia?', publicada por la revista científica de alto impacto 'Quaternary Science Reviews'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  2. 2 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  3. 3

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  4. 4 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  5. 5

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  8. 8 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  9. 9 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  10. 10 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope

Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope