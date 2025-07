Caudal alarga la vida de los sistemas de riego por goteo con 'Cu Protect'

EFQ Puerto Lumbreras Miércoles, 30 de julio 2025, 23:29 Comenta Compartir

En la búsqueda constante por optimizar el uso de recursos y enfrentar los retos medioambientales, la empresa Caudal, especialista en soluciones para la agricultura, presentó en la pasada feria internacional GreenTech su última innovación en riego por goteo subterráneo: la tecnología Cu Protect.

La clave de esta técnica radica en la integración del óxido de cobre (Cu₂O) directamente en el material del gotero durante el proceso de fabricación. Esta incorporación crea una barrera física y química que previene la penetración de raíces en los emisores de agua.

A diferencia de otros métodos que dependen de tratamientos químicos externos, el óxido de cobre actúa como una solución más ecológica, ya que no se disuelve ni libera en el suelo. Esto no solo mejora la eficiencia del riego, sino que también respeta el medio ambiente al no utilizar sustancias químicas adicionales.

Además, esta opción ofrece otra ventaja destacada: su compatibilidad con diversas condiciones. Se adapta perfectamente a situaciones adversas, lo que lo convierte en una solución ideal para terrenos con suelos difíciles, alta densidad de raíces o climas extremos.

La incorporación de óxido de cobre en los goteros representa un avance significativo en la tecnología de riego por goteo subterráneo. Brinda una alternativa efectiva, que, además de ser responsable, hace que el mantenimiento sea reducido y la vida útil del sistema sea más larga.

Un paso más hacia una agricultura sostenible

Caudal continúa avanzando hacia la sostenibilidad, ofreciendo soluciones tecnológicas que optimizan el uso del agua y reducen los costes operativos en el sector agrícola.

Esta tecnología es solo una de las innovaciones que refuerzan el compromiso de la empresa con la eficiencia y la protección del planeta. A través de este tipo de alternativas, Caudal no solo enfrenta los desafíos técnicos de la agricultura moderna, sino que también contribuye a la transformación hacia prácticas agrícolas más respetuosas con el entorno.

Con más de 30 años de experiencia, esta empresa sigue posicionándose como un líder en la evolución del sector, ayudando a sus clientes a mejorar la productividad de sus cultivos mientras minimizan el impacto ambiental.