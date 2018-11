Raúl Zornoza, contratado Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria, ETSIA, de la UPCT Raúl Zornoza. / josé maría rodríguez / agm Lunes, 5 noviembre 2018, 22:38

En qué trabaja

Producción agronómica sostenible, manejo sostenible del suelo, rehabilitación de suelos contaminados, fitorremediación, evaluación de la calidad del suelo y dinámica de la estructura microbiana de los suelos

Su currículo

Beca FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández de Elche (2002-2006). Durante su doctorado realizó tres estancias en el extranjero (Universidad de California en 2004 y 2005 y Universidad de Hohenheim en 2006).

Contrato posdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia en la Universidad de Florencia en 2008. En abril de 2009 se incorporó como investigador Juan de la Cierva en la UPCT. Después consiguió un contrato de Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Química Agrícola y Edafología de la Universidad de Córdoba (febrero 2016 a febrero de 2017).

En febrero de 2017 se reincorporó a la UPCT como investigador Ramón y Cajal donde actualmente trabaja. Ha codirigido tres tesis doctorales. Ha participado en 16 proyectos de investigación financiados por administraciones regionales, estatal y europea. Actualmente es el coordinador del proyecto del programa H2020 de la Comisión Europea Diverfarming, que cuenta con 26 socios de ocho países y un presupuesto de 10,5 millones de euros.

Es autor de 74 artículos científicos. En noviembre de 2012 fue premiado con el 'Outstanding Young Scientist of Soil Science Division Award' por parte de la 'European Geosciences Union'. Actualmente es el Secretario General de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo.

-¿Qué supuso para su carrera conseguir un contrato Ramón y Cajal?

-Cuando me concedieron el contrato Ramón y Cajal yo ya había conseguido una plaza de Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Córdoba, por lo que ya estaba prácticamente estabilizado. No obstante, decidí renunciar a esta plaza y aceptar el contrato Ramón y Cajal en la UPCT porque desde el equipo rectoral me confirmaron su apuesta por la captación de talento y la estabilización de investigadores con Ramón y Cajal. Esto me permitía volver a mi anterior grupo de investigación, a una universidad que ya sentía mi casa, y también volver cerca de mi tierra, pues soy de Elda (Alicante), y al final la tierra tira. Por tanto, todo fueron ventajas, tanto desde un punto de vista personal como profesional. Además, este tipo de contratos es tan altamente competitivo que quienes lo poseemos contamos con una alta valoración en centros de investigación y universidades, y permite adquirir fondos públicos para realizar proyectos de investigación.

-Si pudiera hablar con los responsables políticos a cargo del desarrollo científico de España, ¿qué le diría? ¿Qué pediría?

-Evidentemente más inversión, más incentivos para la colaboración entre universidad y empresa, un buen uso de los resultados de investigación, que realmente sean accesibles para toda la ciudadanía y que se utilicen para la actualización de medidas, regulaciones o políticas, y que difundan la necesidad de la investigación a la población en general y en particular a las nuevas generaciones en los colegios.