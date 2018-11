Óscar Mozos, contratado Ramón y Cajal en la UPCT Óscar Mozos. / pablo sánchez / agm Lunes, 5 noviembre 2018, 22:40

En qué trabaja

En inteligencia artificial y robótica aplicada a diferentes áreas como coches autonómos, salud y servicios.

Su currículo

Máster (2005) y Doctorado (2008) por la Universidad de Friburgo, Alemania. Investigador Juan de la Cierva en la Universidad de Zaragoza (2009-2010). Beca post-doctoral de la Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS) para investigar dos años en el Laboratory for Intelligent Robots and Vision Systems de la Universidad de Kyushu en Japón (2010-2012), y otros seis meses como investigador el Laboratory for Image and Media Understanding en la misma universidad, con el apoyo del Ministerio de Educación de España, por el Banco Santander y por la CANON Foundation in Europe. Desde 2013 a 2015 fue Lecturer/Senior Lecturer (equivalente a contratado doctor) en la Universidad de Lincoln en Inglaterra.

Ha sido profesor invitado en la Universidad de Kyushu, en Japón; en el Tecnológico de Monterrey, en México (como líder académico); y en la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras.

Ha dado charlas invitadas en diferentes instituciones, como, por ejemplo, la Universidad de Sidney en Australia, la Universidad de Ljubjana en Eslovenia, la Robotics Society of Japan en Japón, la Universidad de Örebro en Suecia, la Universidad Pompeu Fabra en España, la Universidad Babes-Bolyai en Rumania, KTH en Suecia, la European Science Foundation (ESF) y el European Robotics Forum, entre otros.

Es evaluador experto de proyectos de investigación para la Unión Europea. También pertenece al grupo de estandarización de la ISO para robótica de servicios, y ha participado en unos 15 proyectos de investigación financiados por diversas instituciones como Google, Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS) de Japón, varios ministerios de España y la Unión Europea.

Es revisor y editor de diversas revistas y conferencias internacionales de alto impacto relacionadas con inteligencia artificial y robótica.

Ha publicado unos 88 trabajos científicos. También ha trabajado en el ámbito privado en el desarrollo de aplicaciones para banca electrónica y bases de datos.

Actualmente es investigador Ramón y Cajal en la Universidad Politécnica de Cartagena. También mantiene un puesto (no retribuido) de investigador colaborador en la Universidad de Kyushu en Japón

-Su contrato finaliza en el año 2021, ¿cree que antes de que acabe conseguirá una plaza fija? ¿O cuál es su objetivo, ¿cómo se ve en adelante?

-No, mi universidad no se planteará mi posible plaza hasta que acabe mi actual contrato en 2021. Yo entiendo su punto de vista, porque el programa de ayudas Ramón y Cajal está preparado para que a las universidades les resulte más ventajoso esperar a que acabe el contrato temporal. Así es que la mayoría de universidades, incluida la mía, esperan.

Sin embargo, a mí esta situación me perjudica mucho, porque en estos 5 años no puedo promocionar ni pedir complementos salariales ni sexenios como mis compañeros. Además, hay muchas trabas administrativas por tener un contrato temporal que me entorpecen a la hora de pedir proyectos y dirigir tesis doctorales.

-Si pudiera hablar con los responsables políticos a cargo del desarrollo científico de España, ¿qué les diría?, ¿qué pediría?

-Respecto a los Ramón y Cajal, pediría unos contratos estables desde el principio y unas condiciones justas con respecto al resto de profesores. Respecto la investigación pública, pediría que se ejecutara todo el dinero previsto para investigación. En los años anteriores solo se ha ejecutado menos de la mitad. Y si es posible, incrementar la inversión en investigación a niveles, al menos, europeos. Respecto la universidad, pediría que se redujera la pesadilla administrativa en que se ha convertido pedir y gestionar un proyecto de investigación en una universidad en España.

«A las agencias nacionales de calidad y evaluación -continúa- les pediría que mantuvieran la sensatez y la profesionalidad. También que miraran al exterior para establecer los criterios. Que se acercaran más al estándar internacional.Y finalmente, la ciencia y la tecnología son un tema global, y creo que España debería abrirse más en ese aspecto. Ser más internacional.