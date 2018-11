Félix Gómez Mármol, investigador Ramón y Cajal en la UMU Félix Gómez Mármol. / javier carrión / agm Lunes, 5 noviembre 2018, 22:37

En qué trabaja

Actualmente trabaja en ciberseguridad. Entre otros temas, investiga, por una parte, sobre cómo proteger a los dispositivos del conocido como 'Internet de las Cosas' frente a ciber ataques y, por otro lado, cómo conseguir el conjunto óptimo de contramedidas para erradicar un ciber ataque existente.

Su currículo

Mención Honorífica a la Excelencia Académica por su expediente en Ingeniería Informática y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Murcia. Tras terminar el doctorado, trabajó durante siete años en NEC Laboratories Europe en Heidelberg (Alemania), primero como Research Scientist, y luego como Senior Researcher.

Con 35 años, cuenta con 48 publicaciones con más de 1.400 citas en total. Ha codirigido dos tesis doctorales y actualmente dirige una en solitario. Posee cinco patentes internacionales en explotación por NEC Corporation, ha participado en dos cuerpos internacionales de estandarización, así como en el comité editorial de seis revistas internacionales o en el comité científico de más de setenta conferencias internacionales. Ha colaborado en tres contratos nacionales de I+D (con una financiación acumulada de 1.064.295 €), siendo investigador principal de uno de ellos, en cinco proyectos nacionales de I+D (942.118 € de financiación total) y en diez proyectos europeos de investigación (54.012.476 € de financiación total), siendo investigador principal por parte de NEC, así como 'Work Package leader', en tres de ellos (con una financiación total acumulada de 8.211.979 €).

El contrato Ramón y Cajal lo obtuvo con 99 puntos sobre 100, quedando el primero a nivel nacional en la categoría de Ciencias de la Computación.

-¿Con un contrato Ramón y Cajal, el futuro no se ve más tranquilo?

-Tal y como lo veo yo, existe bastante tranquilidad, dado que se trata de un contrato de cinco años que, a su término, conduce a una plaza estable y permanente. Ahora bien, durante los años más duros de la crisis se vivieron situaciones que jamás nos podríamos haber imaginado y, sin embargo, lamentablemente sucedieron (como por ejemplo, el despido de profesores con contrato indefinido). Por eso mismo entiendo que haya quien piense que un contrato Ramón y Cajal en sí aún no ofrece la suficiente estabilidad que se desearía. De hecho, esa sensación de inseguridad se refuerza cuando para determinados casos, como figurar como investigador principal en según qué proyectos, no se nos permite serlo, alegando que nuestro contrato actual no es indefinido (a pesar del compromiso de estabilización antes mencionado).

-Si pudiera hablar con los responsables políticos a cargo del desarrollo científico de España, ¿qué les diría? ¿Qué pediría?

-Les diría que apostar decididamente por la ciencia, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos y resultados al tejido industrial y empresarial, así como a la sociedad en general, es una apuesta a largo plazo (por desgracia, en la mayoría de los casos, más allá de los cuatro años que duran las legislaturas). Pero sin duda, es la piedra angular para conseguir una economía más productiva y competitiva, con mayor creación y mejor distribución de riqueza y empleo, así como mayor bienestar social. Ahora bien, ¿qué responsable político está dispuesto a invertir decididamente en algo cuyos resultados se verán (mucho) más allá de sus cuatro años de legislatura? Solamente aquel que realmente crea en el poder de la investigación..., o por el contrario, aquel cuyos votantes se lo demanden.